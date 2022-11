Welmoed Sijtsma vindt zichzelf in deepfake-porno: ‘super-respectloos’

Op een dag vond Welmoed Sijtsma zichzelf in een pornofilm. Een onverlaat had haar hoofd gemonteerd op het lichaam van een pornoactrice. Net echt. Deepfake. De presentatrice schaamt zich, al heeft ze niets gedaan, ze is virtueel misbruikt. Ze laat het er niet bij en probeert uit te vinden wie het gedaan heeft, hoe en waarom. En kan ze er iets aan doen? Haar zoektocht legt ze vast in de reportageserie Welmoed en de sexfakes (NPO3).

Deepfake – gemanipuleerde beelden die niet van echt zijn te onderscheiden – wordt ook wel gebruik om bekende mensen iets geks te laten doen. Rutte zingt ‘White Christmas’, koningin Elizabeth doet een Tiktok-dansje. Je kunt ook politieke tegenstanders laten zeggen wat je wil. Maar de techniek wordt voornamelijk gebruikt om vrouwengezichten, doorgaans die van sterren, te monteren in porno. Om geld te verdienen, maar ook wel voor chantage of als wraakporno. Deze grove privacyschending kan de slachtoffers flink beschadigen.

In de eerste aflevering rijdt Sijtsma veel rond, ze toont de pornofilm aan vrienden en zussen. „Super-respectloos” vinden die het. Ze rijdt naar Friesland om de film aan haar moeder te laten zien. Waarom? Ze helpt haar vader met het schoonmaken van zijn boot. Ze kijkt uit een raam. Zo vermorst ze kostbare zendtijd. Een aflevering duurt slechts twintig minuten, je voelt de minuten wegtikken. En ja hoor, daar is de eindtune al, zonder dat de kijker veel wijzer is geworden. Wie wil weten hoe het zit met die nepporno, moet de komende dagen naar de overige drie delen kijken. Oprek-technieken om de kijker langer vast te houden. De relevante informatie had makkelijk in één, strak gemonteerde aflevering gepast.

Zelf getrainde speurhonden

De documentaire Zoek! volgt de amateurspeurders van Signi Zoekhonden. Dierenarts Esther van Neerbos en haar partner Janette Kruit zoeken met zelf getrainde speurhonden naar vermiste personen. Wanneer de politie het heeft opgegeven, kunnen de achterblijvers zich tot Signi richten. Het duo is succesrijk, voor de camera van documentairemaker Mariëtte Faber vinden ze nog twee vermisten. Hun werk betekent veel voor nabestaanden die geen rust kennen zolang hun geliefde niet is gevonden.

In de eerste minuut van de documentaire vindt een van de honden al meteen een overleden persoon in het bos. Wanneer Van Neerbos de politie belt, voel je meteen waar het schuurt: ieder succes van Signi Zoekhonden is een nederlaag voor de politie, die niet goed heeft gezocht. Later in de serie zie je dat de politie een vondst opeist die in werkelijkheid door Signi is gedaan. Van Neerbos en Kruit vertellen van tegenwerking door de politie en andere instanties. Het doet denken aan hoe privédetectives in films worden tegengewerkt. Nadat ze een stevige boete van de arbeidsinspectie hebben gekregen omdat ze vrijwilligers naar een lichaam hadden laten duiken, durven ze geen duikers meer in te zetten. Een flinke tegenslag, want de meeste vermisten vinden ze in het water.

Na een kwartier in de documentaire volgt een lichte schok: opeens zit daar Peter R. de Vries aan een tafel. De vermoorde journalist ondersteunde de Signi Zoekhonden. Net iets voor hem, hij was zelf ook een succesrijke burgerspeurder. Maar het blijft vreemd om hem zo onaangekondigd levend te zien zitten.

Er wordt een nest nieuwe speurhonden geboren. Ze krijgen vanaf hun geboorte een „geurbronnetje” van dode mensen in hun mand: „zodat ze dat altijd als iets moois blijven herinneren”. De speurhonden moeten blijkbaar van dode mensen gaan houden, opdat ze die beter kunnen vinden. De beste speurpuppy wordt Snelle gedoopt. Hij oefent op een roze knuffel.