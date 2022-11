Wat blijft er over van de Amerikaanse democratie?

Vandaag gaan miljoenen Amerikanen naar de stembus voor de Congresverkiezingen. En deze keer gaat het om meer dan alleen de zetelverdeling in het Congres. Correspondent Bas Blokker ziet de ideologische strijd in de Verenigde Staten steeds grimmiger worden. Wie er ook wint, het land zal alleen maar meer verdeeld raken. Wat blijft er over van de democratie?