Waarom er nog nooit zo veel Star Trek te zien was

De oranje strop die op 6 januari 2021 aan een galg hing voor het Amerikaanse Capitool fungeert in de allereerste aflevering van de sciencefictionserie Star Trek: Strange New Worlds als waarschuwing aan een buitenaardse beschaving: dit is waar extreme politieke polarisatie toe leidt. Kapitein Christopher Pike van Starship Enterprise (gespeeld door Anson Mount) voorkomt met het tonen van deze beelden niet alleen dat aliens een allesverwoestende burgeroorlog beginnen, maar bouwt hiermee ook een handig bruggetje om de nieuwste serie van de sterrenvarende franchise in het heden te verankeren.

Met de komst van SkyShowtime kunnen Nederlandse kijkers het door critici goed ontvangen Strange New Worlds zien. De tien afleveringen van het eerste seizoen, dat eerder dit jaar in de VS op de dienst Paramount+ werd uitgezonden, staan prominent in de catalogus van de nieuwe streamingdienst. De prequel-serie volgt de avonturen van het bekende ruimteschip Enterprise in de drie jaar voordat kapitein James T. Kirk – bekend van de serie uit de jaren zestig – het roer overneemt van hoofdpersoon Pike. Die iconische rol van William Shatner wordt hier gespeeld door Paul Wesley, die vooral bekend is van zijn rol in tienerdramaserie The Vampire Diaries. Ook andere bekende personages komen terug, zoals wetenschapsofficier Spock en linguïst Nyota Uhura. Waar verpleegster Christine Chapel en Doctor M’Benga in de originele Star Trek-serie slechts voetnoten waren, vormen ze in Strange New Worlds de kern van de bemanning.

De formule van Strange New Worlds is boven alles een geüpdatete versie van die uit de jaren zestig. „De Enterprise stuit op een nieuwe buitenaardse samenleving, helpt ze uit de problemen en reist door naar de volgende planeet”, vat de Amerikaanse recensent Alan Sepinwall de show samen. „Het is verrassend hoe goed dit format na al die jaren nog steeds werkt.” Volgens actrice Rebecca Romijn, die de rol van hoofdofficier Una Chin-Riley vertolkt, komt dat doordat Strange New Worlds dezelfde „opbeurende” toon heeft als de originele serie. „Het is een show vol licht en kleur, maar met een boodschap”, vertelt ze tijdens een interview in Amsterdam. „Als kind keek ik al naar de herhalingen van de originele serie en die ontlokten altijd discussies bij ons thuis: over leven op andere planeten, ontdekkingen en over het koesteren van nieuwsgierigheid. Er spreekt hoop uit Star Trek.”

De grootste in streamerland

Strange New Worlds is een van de vijf momenteel lopende Star Trek-series (Discovery, Picard, Prodigy en Lower Decks). Met dit aantal is de scifi-franchise, samen met Star Wars, ook meteen de grootste in streamerland. Het zijn ook de meeste shows die Star Trek ooit op hetzelfde moment heeft gehad. Tussen 1987 en 2005 kwamen er opeenvolgend vier verschillende series uit. Tel bij de inmiddels bijna negenhonderd afleveringen de dertien films op die tussen 1979 en 2016 uitkwamen in de bioscoop, en het is duidelijk dat Star Trek de weg plaveide voor de huidige cinematische werelden vol superhelden en draken.

Door alle aandacht die series als House of the Dragon, Lord of The Rings: The Rings of Power en de vele Marvel- en Star Wars-series de afgelopen jaren kregen, bleef het uitbouwen van het Star Trek-universum, buiten de fans om, grotendeels uit het zicht. En dat is zonde, schrijft recensent Mark Hale in de New York Times. Want hoewel de Star Trek-franchise ‘stilletjes’ is, voelen de series volgens hem minder gekunsteld dan de concurrentie. „Waar toevoegingen aan de Marvel- en Star Wars-catalogi berekend overkomen en als huiswerk voelen, zorgt de ‘we proberen maar wat’ aanpak van Trek dat ze toegankelijk zijn. Ook al is het daardoor minder duidelijk ‘must see’ televisie.”

In tegenstelling tot de series van rond de eeuwwisseling neemt Star Trek zichzelf, en haar canonieke geschiedenis, anno 2022 niet meer zo serieus. Neem bijvoorbeeld animatieserie Lower Decks, een sitcom die zich richt op de laagste officieren op een ruimteschip. Terwijl zij apparatuur kalibreren of shuttles schoonmaken, raken zij zijdelings verzeild in ‘typische’ Star Trek-avonturen zoals een brugofficier die per ongeluk goddelijke krachten krijgt en het schip wil verorberen. Die speelsheid en luchtigheid is een verademing in een tijd waarin franchises met nostalgie en het religieus vasthouden aan canon strijden om de schaarse aandacht van de kijker.

Starship Enterprise in een scène uit de nieuwe serie Star Trek: Strange New Worlds. Foto Marni Grossman /Paramount+

Utopische blik

Waar bijvoorbeeld de uitmuntende Star Wars-dramaserie Andor de bittere realiteit laat zien van burgers die vergruisd worden door een fascistisch regime, valt er simpelweg meer te lachen bij Star Trek. Toegegeven, het is nog steeds een franchise die erg politiek is. In 1968 toonde de originele serie een van de eerste interraciale kussen op de Amerikaanse televisie. Het gunde kijkers een utopische blik in een toekomst waar de verdeeldheid van de jaren zestig ver achter zich lag. De grote vijanden zoals de Klingons stellen in iedere serie een eigentijdse vijand voor, van communisten tot nationalisten. „We behandelen nog steeds problemen en controverses die op aarde bestaan”, legt acteur Ethan Peck in een interview uit. „Racisme, ongelijkheid, hoe we met elkaar omgaan en samen problemen oplossen.” Dat voorkomt niet dat hij, als de serieuze Spock, in een aflevering van Strange New Worlds per ongeluk met iemand van lichaam wisselt.

De kracht van Star Trek als ‘stille franchise’ zit in het verdraaien van verwachtingen van de fans en het experimenteren met vertelvormen. Zo staat voor het aankomende seizoen van Strange New Worlds een cross-overaflevering gepland met Lower Decks. „Ik heb mijn geanimeerde zelf gezien”, vertelt Romijn met een grote glimlach op haar gezicht. „Dat was zo cool.” Hoe deze aflevering eruitziet en of het mengen van acteurs en animatiefiguren werkt, is niet belangrijk. Want Star Trek bewijst hiermee dat het gelooft in de eigen missie: om moedig nieuw terrein te verkennen.

Star Trek: Strange New Worlds is nu te zien via SkyShowtime.