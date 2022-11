Vooral autobanden en verpakkingen zorgen voor microplastics

Autobanden, verpakkingsmateriaal en landbouwplastic zijn verantwoordelijk voor de grootste hoeveelheden microplastics die in het milieu terechtkomen. Dat blijkt een dinsdag gepubliceerd rapport van onderzoeksinstituut TNO. De organisatie heeft becijferd dat het op de lange termijn haalbaar moet zijn om het aantal microplastics in de bodem, het water en op de grond terug te dringen met 70 procent.

Momenteel zit er 291 kiloton (291 miljoen kilo) microplastic in het milieu in Nederland. Dat loopt tot 2050 op tot maar liefst 1.031 kiloton als op de huidige voet door wordt gegaan. Zelfs als er direct radicaal afscheid zou worden genomen van de productie van plastic, zou de hoeveelheid microplastics nog steeds een tijdje toenemen. „Dat komt doordat het flesje dat je gisteren in het milieu hebt gegooid of de banden die nu onder je auto zitten nog een tijd microplastics zullen blijven afgeven”, aldus een TNO-woordvoerder.

Lees ook: Ons bloed zit vol met plastic kruimeltjes. Wat zijn de risico’s daarvan?

Ook in het menselijk lichaam

Microplastics zijn minuscule plastic stukjes van minder van vijf millimeter groot, die bij slijtage van producten vrijkomen. Aangezien het gebruik van producten die plastic bevatten al jaren toeneemt, is ook de depositie van microplastics in het milieu gestegen. De piepkleine deeltjes worden ook geregeld in eten en het menselijk lichaam aangetroffen. Zowel het TNO als de Wereldgezondheidsorganisatie stellen dat momenteel onvoldoende bekend is welke gevolgen dat laatste heeft voor de gezondheid.

Het slijten van banden, gebruik van landbouwfolie en zwerfafval zorgen voor een groot deel van de afzet van microplastics. Verder komen de minuscule deeltjes ook vrij bij het gebruik van textiel, elektronica, auto’s en bouwproducten.

Wanneer efficiënter en milieuvriendelijker wordt gewerkt op het gebied van onder meer materiaalkeuze, productontwerp, recycling en afval scheiden, is tegen 2050 een microplasticsafname van 70 procent mogelijk, zo stelt het TNO. In 2030 kan het gebruik met 37 procent zijn teruggedrongen. Daarbij houdt TNO rekening met scenario’s waarin het gebruik van plastic nog verder toeneemt. Om dit te realiseren moeten „overheid, bedrijfsleven en consument tijdig maatregelen nemen om wetgeving tot stand te brengen, innovatieve materialen en technologie te ontwikkelen en de consumptie van plastics te verminderen”, aldus het onderzoeksinstituut.