Het gaat niet goed met het CDA, dat ziet Hugo de Jonge ook wel. „Maar álle grote, traditionele volkspartijen hebben het moeilijk.” Het is zaterdag, eind van de middag. Het CDA-congres in Nijkerk is bijna voorbij en we staan bij het podium. Net achter Wopke Hoekstra, die op het punt staat om zijn speech te houden. Hoekstra ziet er nerveus uit en dat lijkt me logisch: uit onderzoek van EenVandaag kwam vrijdag dat maar 43 procent van de CDA-kiezers vertrouwen in hem heeft als partijleider. Het CDA, nu met 14 zetels in de Tweede Kamer, staat in peilingen op zo’n acht zetels.

En Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting, noemt zijn partij gróót?

Om één uur ’s middags was De Jonge aangekomen in Nijkerk en tegen vieren is hij tweeëntwintig keer op de foto geweest met een partijlid. Een vrouw heeft naar hem geroepen dat hij „een topper” is. In twee overvolle zaaltjes is er met aandacht naar hem geluisterd. Een fietsenmaker uit Eindhoven die in zijn flatgebouw wordt gepest omdat hij homo is, weet na het eerste optreden zeker dat De Jonge hem komt helpen. „Hij is nu de wethouder aan het bellen.” In het tweede zaaltje had een man van 88, met hevig trillende handen, verteld over het leven in zijn eentje, zijn vrouw is overleden. De Jonge had de handen van de man heel even aangeraakt.

Bij het podium vroeg ik aan De Jonge hoe hij de score zag van BBB in de peilingen: is die partij de grootste electorale bedreiging voor het CDA? De Jonge schudde zijn hoofd en begon over de grote volkspartijen. Veel mensen zijn volgens hem onzeker: over het klimaat, migratie, geopolitiek. „Ze klampen zich soms vast aan het verhaal van de flanken. Van partijen die in debatten in de Tweede Kamer alleen maar de groetjes doen aan hun eigen achterban.” CDA-oprichter Piet Steenkamp zei volgens De Jonge al: „Tegenover die polarisatie staan wíj, het CDA.”

In Den Haag zijn er ook andere CDA’ers die over hun partij praten alsof die nog steeds groot en machtig is. Ook PvdA’ers hebben dat soms nog. Misschien is het ook logisch: als je partij zo lang zo groot is geweest, wanneer laat je dan het besef toe dat die tijd voorbij is, en misschien niet meer terugkomt?

Op het congres zijn er partijleden die vinden dat het CDA „zijn ziel” is kwijtgeraakt: het platteland. Maar ik kom er niet één tegen die denkt dat BBB hun partij zal verdringen. BBB is volgens de CDA’ers in Nijkerk „one issue”. Ook in ex-CDA’er Pieter Omtzigt zien ze geen bedreiging. Van sommigen hoor ik dat hij géén eigen partij opricht, van anderen dat hij ongeschikt is om een partij te leiden.

Met dat ‘groot’, zegt Hugo de Jonge als ik doorvraag, bedoelt hij: „Het CDA zou groter moeten zijn. Dat vind ik echt.”

Nu de kiezers nog.

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.