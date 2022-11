Superster Anne Imhof in het Stedelijk: overgestileerd, larmoyant en pathetisch

Een jonge vrouw, gekleed in spijkerbroek en met ontbloot bovenlijf, beent met grote stappen over de binnenplaats van een vervallen gebouw. Op de grond ligt een pak sneeuw, de muren zijn bedekt met graffiti. Van achteren gezien lijkt de vrouw, met haar schonkige schouders en ook door haar manier van bewegen, eerder op een man. Ze loopt naar een uitgang waarvan de deur gesloten is, ze draait zich om en loopt naar een andere uitgang die ook gesloten blijft, er zijn zes gesloten deuren die haar gevangen houden op deze sombere plek.

Filmpersonage Eliza Douglas werkt sinds 2015 samen met de Duitse kunstenaar Anne Imhof (Giessen, 1978, woont in Berlijn en New York). Imhof maakt grootschalige installaties en performances waarin architectuur, beeldende kunst, muziek en choreografie zijn gecombineerd. Haar ster is razendsnel gerezen, met tentoonstellingen op de Biënnale van Venetië, in Tate Modern in Londen, Palais de Tokyo in Parijs en nu met de solo-expositie Youth in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Haar werk belichaamt een levensgevoel dat een generatie van hyperindividualistische twintigers en dertigers in het westerse, welvarende deel van de planeet aanspreekt. Deze jongeren lijden, ook ten gevolge van de pandemie, aan eenzaamheid, lusteloosheid en angst voor de toekomst. Imhof brengt genderfluïditeit en een verlammende desoriëntatie ten gevolge van de allesoverheersende rol van technologie in het dagelijks leven tot uitdrukking.

De film is opgenomen in Moskou, op een locatie naast het Garage Museum of Contemporary Art waar Imhofs tentoonstelling eigenlijk plaats had moeten vinden, maar die geannuleerd werd na Poetins inval in Oekraïne. De tentoonstelling is overgenomen door het Stedelijk, waar Imhof de 1.100 vierkante meter in de kelder van de badkuip volbouwde met een doolhof van kledinglockers, watercontainers en gestapelde autobanden. De inrichting van Rem Koolhaas, met de loodzware, peperdure metalen wanden en het uitkijktorentje vanwaar je de tentoonstelling kan overzien, is grotendeels gehandhaaft.

In Anne Imhofs labyrinth is het donker, met een rossige verlichting, een elektronisch gedreun zingt rond door speakers die aan een geluidsrail zijn bevestigd. Foto Peter Tijhuis

Bachs ‘Erbarme dich’

In Imhofs labyrinth is het donker, met een rossige verlichting, een elektronisch gedreun zingt rond door speakers die aan een geluidsrail zijn bevestigd. In kleine tussenruimten zijn geïsoleerde graffitifragmenten en andere objecten, zoals een motorfiets, helmen en tekeningen van de hand van Imhof, geëxposeerd. Door dit alles heen doemt de figuur van Eliza Douglas steeds weer op, in verschillende video’s. De tentoonstelling oogt als een driedimensionale videogame, waarin Douglas als avatar de hoofdrol speelt. Maar dan met dit belangrijke verschil dat Imhofs game niet interactief is, er rest de bezoeker niets anders dan passief door het parcours te dwalen.

Het lijkt erop dat Imhof nu al vermangeld wordt door de belangen van enkele machtige, commerciële spelers in de kunstwereld

Eerder was dit anders. Tot 2021 ensceneerde Imhof in haar installaties indrukwekkende live performances, waarbij tientallen dansers, musici en acteurs zich als levende sculpturen mengden onder het publiek. In het Stedelijk is de live performance vervangen door film. Dit werkt echter helemaal niet: het is allemaal overgestileerd, te bedacht. Dit wordt nog verergerd door het onophoudelijk herhaalde, galmende ‘Erbarme Dich’ van Bach bij een film van paarden die in slow motion en met wapperende manen door de sneeuw rennen, verdoemd in een apocalyptische wereld. De camera zoemt in op vochtige paardenogen. Het is larmoyant en pathetisch.

Op geen enkele manier komt deze installatie in de buurt van het niveau van Imhofs eerdere werk. Misschien was de tijdsdruk te hoog en is het maken van de tentoonstelling productiewerk geworden.

Filmstill uit Anne Imhof, AI Winter, 2022. Foto Stedelijk Museum Amsterdam

Anne Imhof creëerde een doolhof van kledinglockers, watercontainers en gestapelde autobanden. Foto Peter Tijhuis

Commerciële spelers

Opmerkelijk is ook dat de expositie mogelijk is gemaakt door de Nederlandse Hartwig Foundation, met Beatrix Ruf als bestuurslid. Ruf, die een paar geleden als directeur van het Stedelijk opstapte na vragen over belangenverstrengeling, is nu dus via de Hartwig Foundation opnieuw als curator actief in het Stedelijk. Ook staat de samenwerking met invloedrijke galeries Buchholz en Sprüth Magers overal in de tentoonstelling prominent vermeld. Het lijkt erop dat Imhof, van wie de carrière pas sinds zo’n zeven jaar op gang is gekomen, nu al vermangeld wordt tussen door de belangen van enkele machtige, commerciële spelers in de kunstwereld.

Imhof houdt in de beschermde omgeving van haar atelier een schilder- en tekenpraktijk in stand. Haar fijne potloodtekeningen zijn bijzonder, ze doen denken aan het vroeg twintigste-eeuwse werk van Käthe Kollwitz en van Ernst Barlach, kunstenaars die het menselijk lijden in de Eerste Wereldoorlog verbeeldden. De tekeningen laten zien dat Imhof wel degelijk iets te melden heeft. In een interview met tentoonstellingsmaker Hans Ulrich Obrist, te vinden op internet, beschrijft Imhof haar grote wens van dit moment. Zij is gegrepen door het klassieke thema van de Dodendans (Middeleeuwse dans vol extase, waarbij de mensen vaak buiten zinnen raakten) en zou een levensgrote, hedendaagse Dodendans willen tekenen.

Daarmee zou ze een tour willen maken, buiten het kunstcircuit en buiten alle kunstplekken om, zonder kunsttransporten en al „die zware kunstwereld-dingen”. Imhof zou de kunstwereld willen verlaten om in „een echte ruimte’, „een ruimte zonder deuren” het kunstwerk vrij te laten bewegen, als een soort festival waarbij het werk contact kan maken met een ander publiek. Het is te hopen dat Imhof de kans krijgt om haar wens waar te maken.

Tentoonstelling Anne Imhof: Youth is t/m 29/1 te zien in Stedelijk Museum, Amsterdam.