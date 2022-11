Sprakeloos van majeur naar mineur

Juist als je denkt dat aan de stroom Indië-boeken onderhand een einde is gekomen, dat alle aspecten van geweld, uitbuiting en gruweldaden door de Nederlanders begaan in de voormalige kolonie voldoende zijn belicht, verschijnt toch weer een historische studie van 800 bladzijden.

Hierin lees ik een zin als deze: „Zonder Java en Sumatra geen pindakaas, geen koffie of speculaas, maar ook geen Rijksmuseum, Concertgebouw, Paleis voor Volksvlijt, geen wereldtentoonstelling 1883 of overdekte Passage in Den Haag...”

Auteur is Thom Hoffman (65), fotograaf, film- en toneelacteur en meer recent vooral geschiedschrijver. Indië, betovering en desillusie heet zijn boek, met als ondertitel Een persoonlijk zoektocht naar een verborgen geschiedenis.

Lees ook dit interview: Thom Hoffman over zijn persoonlijke zoektocht naar het koloniale Indië: „Nederland heeft een onjuist zelfbeeld.”

Hoffman schrijft over zijn „Indië-gekte” die hij „een plaatsvervangende liefde” noemt voor zijn grootmoeder die sterk door het Nederlands-Indië van de jaren dertig is gevormd. Alles aan haar was anders, om haar heen hing een sfeer van oosterse magie en mysterie, zij en haar man – werkzaam in de olie – leefden in hun Indische tijd zoals in The Great Gatsby. Ze droeg zijden japonnen met exotische bloemmotieven.

Maar Indië is toch ook de genocide op Banda door Jan Pieterszoon Coen in 1621? Indië, dat is ook gewelddadige uitbuiting en slavernij van de Indonesische bevolking opdat Nederland met miljoenen aan batig saldo het Concertgebouw kon optuigen, het Rijksmuseum? Gedroeg het Nederlandse gezag zich niet als een „vernietigingsmachine” tijdens de onafhankelijkheidsstrijd?

Als in 1983 voor Hoffman een droom werkelijkheid wordt en hij aankomt aan de evenaar is het eerste wat hij waarneemt „de zoete geur van Indonesië”. Die euforie duurt niet lang. Snel beseft Hoffman dat het grotestadsleven in Jakarta een „hel” is. Kinderen op straat in wolken uitlaatgassen en duizenden mensen die leven van de vuilnisbelt Bantar Gebang, de grootste van het land.

‘A Ronggeng or dancing Girl’ in History of Java (1817) door Raffles Foto illustratie uit besproken boek

Ander voorbeeld: net als miljoenen televisiekijkers zag de toen jonge Hoffman de serie De stille kracht (1974) naar de gelijknamige roman van Couperus. Een siddering ging door het land: Indië was erotische speeltuin én angstaanjagende, raadselachtige wereld ineen. Een land waar Nederlanders niks te zoeken hadden, ja, „wat deden we daar eigenlijk?” Via Couperus komt Hoffman terecht bij Multatuli. Hij keert terug naar het vroegste begin, neemt de eeuwen door en eindigt via de Japanse kampen en de brandende kampongs van de ‘politionele acties’ bij het nu, bij het meest recente dekolonisatie-onderzoek. Boeken, foto’s, documenten, eigen belevenissen en filmbeelden vormen zijn materiaal.

Het „betovering en desillusie” uit de titel bepaalt de vorm: de bladzijden gaan van majeur naar mineur, van schoonheid naar gruwel, van zoet naar bitter, van oosterse elegantie naar westerse barbarij. Telkens stelt Hoffman zich de vraag: „Wat houdt me zo aan Indië bezig? Gevoelens van recht en onrecht spelen mee, goed en kwaad.” De romantische blik waarin het land „zacht en mystiek” is kan niet meer, heeft feitelijk nooit gekund. Niet voor niets is het laatste woord van het boek „sprakeloos”. Koloniale geschiedschrijving heeft een nieuwe vorm gevonden.

Thom Hoffman: Indië, betovering en desillusie. Uitg. Meulenhoff, 752 blz. Prijs € 29,99