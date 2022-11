Mijn vriendin en haar man slaan zich spartaans en principevast door de energiecrisis: de thermostaat niet hoger dan 17 en over elke stoelleuning een kleurig wollen dekentje voor de gasten. En jezelf wassen, ach, dat kan net zo goed met een ouderwets washandje en een stukje zeep. Sterker nog, ’s morgens wakker worden met rode wangen van het plenzen met ijskoud water: ze zouden niet anders meer wíllen. Maar na een paar wijntjes bij het eten pakt mijn vriendin haar mans arm en vraagt: „Mag ik voor mijn verjaardag in bad?”

