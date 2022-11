‘Ruim een derde van meisjes tussen 15 en 17 jaar maakte seksueel geweld of intimidatie mee’

Ruim een derde van de meisjes tussen vijftien en zeventien jaar oud heeft wel eens seksueel geweld of intimidatie meegemaakt. Dat schat de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, die de periode 2017 tot en met 2021 onderzocht, in een dinsdag verschenen rapport. Seksueel geweld en intimidatie laten zich moeilijk meten, omdat lang niet ieder slachtoffer zich meldt bij de politie of andere hulpverleners. Middels een zogeheten prevalentiestudie heeft de Nationaal Rapporteur hiervan schattingen gemaakt.

Op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek concludeert de Nationaal Rapporteur dat zo’n 95.000 meisjes tussen vijftien en zeventien jaar oud wel eens een vorm van seksueel geweld of intimidatie hebben meegemaakt (37,8 procent). Dat geldt voor ongeveer 34.500 jongens (13,4 procent) van diezelfde leeftijd. Bovendien komt zo’n 35 procent van de kinderen tussen dertien en zeventien jaar binnen vijf jaar opnieuw met de politie in aanraking als slachtoffer van seksueel geweld of intimidatie. In de helft van die gevallen gaat het om een zedendelict of ernstig geweld.

Nationaal Rapporteur Conny Rijken wil seksueel geweld tegen kinderen voorkomen „door in te zetten op effectieve preventie”. Daar is volgens haar nog veel te winnen, omdat van bestaande preventieve middelen niet bekend is hoe effectief ze zijn. In ieder geval wil ze de nadruk meer leggen op voorlichting gegeven op scholen, omdat uit onderzoek van expertisecentrum Rutgers blijkt dat lang niet alle biologie- en maatschappijleerdocenten aanvullend lesmateriaal gebruiken om extra voorlichting te geven. Volgens Rijken moet de overheid scholen hierbij helpen.

