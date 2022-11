RIVM: daling coronacijfers zet door, najaarsgolf ten einde

Het aantal mensen dat de afgelopen week positief heeft getest op het coronavirus is flink gedaald. Volgens de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werden er 7.719 besmettingen geregistreerd. Sinds mei dit jaar lag het aantal geregistreerde besmettingen niet zo laag.

Een week eerder werd bij 12.311 mensen het coronavirus vastgesteld. De 7.719 meldingen van afgelopen week betekenen een daling van 37 procent in de geregistreerde gevallen. Volgens het RIVM is de najaarsgolf ten einde, nu over een langere periode sprake is van een daling in de besmettingen.

Het werkelijke aantal coronabesmettingen ligt waarschijnlijk hoger, omdat het RIVM zelftests niet meetelt. Uit onderzoek in het rioolwater blijkt dat ook daar minder virusdeeltjes in zitten, wat de daling bevestigt.

Ook de ziekenhuisopnames dalen: afgelopen week lagen 341 mensen met een coronabesmetting in een ziekenhuis, 35 procent minder dan een week eerder. 23 van hen lagen op de intensive care, waar een week daarvoor 36 coronapatiënten op een ic lagen. 29 mensen overleden vorige week aan het coronavirus, tegen 38 coronagerelateerde sterfgevallen een week daarvoor.

Lees ook: RIVM: naar schatting 88.000 ziekenhuisopnames voorkomen door coronavaccinaties

Ongewijzigde thermometer

Desondanks wijzigt er niets op de ‘thermometer’ die de overheid hanteert om het risico op een corona-uitbraak in de maatschappij te duiden. Momenteel staat het alarmniveau op ‘verhoogd’. Het RIVM wil het niveau niet omlaag brengen omdat er een nieuwe subvariant van de omikronvariant van het coronavirus in opkomst is, waarvan onzeker is wat het effect op de coronacijfers zal zijn.

Steeds minder mensen laten zich vaccineren. Vorige week hebben 363.000 mensen in Nederland een herhaalprik laten zitten. Sinds eind september, toen de huidige vaccinatiecampagne werd opgezet, lag het aantal vaccinaties niet zo laag. Zo werden een week eerder nog 550.000 mensen geprikt met een aangepast coronavaccin.

3,4 miljoen mensen zijn inmiddels gevaccineerd met een herhaalprik, ongeveer een kwart van alle mensen die hiervoor in aanmerking komen. Binnen de leeftijdsgroep van zestigplussers ligt de vaccinatiebereidheid tot nu toe het hoogst: ruim de helft van de mensen in deze groep heeft inmiddels een herhaalprik gehad.