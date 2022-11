Reddingsschip met 200 migranten zet koers naar Frankrijk na weigering Italië

Het reddingsschip Ocean Viking van hulporganisatie SOS Mediterranée is dinsdag uitgeweken naar Frankrijk. Dat schrijft de ngo in een verklaring. Het schip lag al weken voor anker voor de Italiaanse kust, maar de Italiaanse regering weigerde de migranten aan boord aan land te laten gaan.

Er zitten volgens SOS Mediterranée 234 migranten op het schip, dat onder de Franse vlag vaart. Zij zouden al achttien dagen op zee zijn. De situatie aan boord van de Ocean Viking zou mensonterend zijn. Zo zouden veel migranten in zwakke gezondheid verkeren, zou er een tekort zijn aan voedsel en medicijnen en kampen sommige mensen met schurft en infecties. „Het is nu een humanitaire noodsituatie”, schrijft de organisatie.

Met het recente aantreden van Giorgia Meloni als nieuwe premier van Italië geldt er een strenger immigratiebeleid in het Zuid-Europese land. Schepen van hulporganisaties die migranten in nood op de Middellandse Zee helpen mogen niet langer zomaar aanmeren in Italiaanse havens. Vorige week mocht een schip dat onder de Duitse vlag voer alleen vrouwen en kinderen van boord laten gaan.

Twee andere schepen mochten na lang overleg met de autoriteiten ook aanmeren. Waarom deze schepen wel welkom waren en migranten aan boord van de Ocean Viking niet, is niet duidelijk. Het aantal migranten dat de oversteek maakt vanuit Noord-Afrika naar Italië neemt dit jaar toe: tot nu toe zijn bijna 89.000 mensen aan land gekomen in Italië, tegenover bijna 57.000 mensen vorig jaar in dezelfde periode.