We weten niet precies hoeveel Russen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hun land hebben verlaten. Meer dan een miljoen wordt soms gezegd. Misschien iets minder. Maar het kaliber van de mensen die vertrokken zijn is belangrijker dan hun aantal. Zij behoren tot de hoogstopgeleide Russen: computertechnici, wetenschappers, journalisten, filmregisseurs, schrijvers, kunstenaars, enz.

Sommigen gaan weg omdat zij geen andere keus hebben. Jevgenia Albats, bijvoorbeeld, redactrice van het Russische tijdschrift The New Times, moest wel vluchten, anders zou zij worden gearresteerd als een „buitenlandse agent” of als „verspreider van fake news”. Anderen vertrekken omdat zij het leven in Poetins Rusland niet meer kunnen verdragen. De prima donna van het Bolsjoi Ballet, Olga Smirnova, danst nu in Amsterdam. „Ik had nooit gedacht dat ik me zou schamen voor Rusland”, verklaarde zij. Honderdduizenden jonge mannen hebben Rusland verlaten om niet te hoeven vechten in een oorlog die zij niet hadden gewild.

Een vriend van mij in Moskou vertelde me onlangs dat van de mensen die daartoe in staat zijn er meer Rusland hebben verlaten dan er zijn thuisgebleven. Maar onder die thuisblijvers zitten ook mensen die fel tegen Poetin zijn. Allerlei dingen spelen hierin een rol: men wil zijn familie niet achterlaten, of ziet geen kans in het buitenland te werken, of wil meemaken wat er in hun land gebeurt. Dmitri Moeratov, de journalist die in 2021 de Nobelprijs voor de vrede kreeg, verklaarde dat „wij door blijven werken tot de kille loop van een revolver tegen ons hete voorhoofd wordt gedrukt”.

Emigranten lafhartig?

Dergelijke beslissingen zijn nooit gemakkelijk. Mensen in andere landen, zoals in het verleden in nazi-Duitsland of nu in communistisch China, kampten of kampen met hetzelfde dilemma. Als je vertrekt, dan loop je de kans om thuis irrelevant, en in het buitenland een niet altijd graag geziene gast te worden. Als je blijft, kun je in de gevangenis belanden, of wacht je nog erger. De emigranten wordt soms lafhartigheid verweten, terwijl de dissidenten die blijven in de knel zitten tussen buitenlandse machten en het regime van hun eigen land. Russen die de oorlog haten, maar houden van hun land, zitten in hetzelfde parket als patriottische Duitsers die Hitler verafschuwden. Je wint weinig vrienden.

Het dilemma of je moet blijven of niet gaat ook gepaard met eigengerechtigheid aan alle kanten. Van de blijvers wordt door mensen die veilig in het buitenland vertoeven weleens geëist dat zij hun oppositie tegen het regime openlijk betuigen. De voormalige schaakkampioen Garry Kasparov zei tijdens een congres in Riga dat Russen die „aan de juiste kant van de geschiedenis willen blijven hun koffers moeten pakken en het land verlaten”. Diegenen die weigeren zijn „deel van de oorlogsmachine”.

Nadat hij jarenlang door het regime van Poetin was gekoeioneerd, besloot de filmregisseur Kirill Serebrennikov dat hij niet langer meer kon blijven. De oorlog was voor hem de laatste druppel. Hij zei: „De oorlog wordt gevoerd door een president en politici die ik niet heb gekozen en toch blijf ik in de ogen van velen een onbewuste medeplichtige.” Dit is dikwijls het lot van Russen die tegen Poetin zijn.

De hatelijke tweespalt tussen mensen die eigenlijk aan dezelfde kant staan is een triomf voor de dictators

Zodra Hitler in 1933 aan de macht kwam, verdween Thomas Mann naar het buitenland. Hij moest wel. Zijn vrouw was Joods. En Manns politieke standpunten hadden haast zeker tot zijn arrestatie geleid. Zijn felle kritiek op het naziregime werd tijdens de oorlog door de BBC uitgezonden. Na de oorlog zei Mann dat alle Duitsers waren bezoedeld door de misdaden van het Derde Rijk. Ook schrijvers die zich gedeisd hadden gehouden waren volgens hem gecorrumpeerd.

Deze aantijging viel uiteraard niet overal in goed aarde. Frank Thiess, een Duitse schrijver die geen nazi was geweest, maar had gekozen voor ‘innere Emigration’ om niet in moeilijkheden te komen, noemde Mann een lafaard die zijn landgenoten in de steek had gelaten. Mensen die waren gebleven, zei Thiess, waren juist veel moediger geweest dan de emigranten. Het werd Mann nooit helemaal vergeven dat hij op de buitenlandse radio kritiek had geleverd op zijn eigen land. Hij heeft na de oorlog nooit meer in Duitsland gewoond.

De hatelijke tweespalt tussen mensen die eigenlijk aan dezelfde kant staan, maar andere existentiële keuzes hebben gemaakt, is een triomf voor de dictators. Het maakt oppositie nog moeilijker. China laat af en toe een bekende dissident vrij om naar het buitenland te vertrekken. Dit wordt dan begroet als een succes voor de mensenrechten. Maar in feite is het een gemakkelijke manier om af te komen van lastpakken die als zij eenmaal buiten China zitten al hun invloed verliezen. De prijs die zulke mensen betalen voor hun vrijheid is niet zelden om in bittere eenzaamheid te vitten op mensen die zijn thuisgebleven.

Langdurige gevolgen voor Rusland

Dat zoveel begaafde Russen hun land hebben verlaten is waarschijnlijk een zegen voor artistieke en wetenschappelijk instellingen in het Westen. De kans dat Rusland zich ontwikkelt als een moderne, open, welvarende, succesvolle natie, is ook een stuk kleiner geworden. Dit kan Poetin wellicht niets schelen, zolang hij maar aan de macht blijft. Maar de gevolgen van zijn militarisme zullen voor de Russen misschien erger en langduriger zijn dan voor de Oekraïners.

Ilja Kolmanovski, een beroemde bioloog en schrijver die het door de oorlog niet langer meer kon uithouden in Rusland, zei het zo: ooit zal het voor iedereen „duidelijk zijn dat Poetins invasie ook een aanval op Rusland was”.