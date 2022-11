Oud-FIFA-baas Blatter: toewijzing WK aan Qatar was fout

De voormalige baas van de internationale voetbalbond FIFA Sepp Blatter heeft kritiek geuit op de toewijzing van het aankomende WK aan Qatar. In een maandag gepubliceerd interview met de Zwitserse krant Tages Anzeiger zegt hij dat de keuze voor Qatar „een vergissing” was. Blatter noemt Qatar „te klein” en wijst naar Michel Platini, voormalig baas van de Europese voetbalbond UEFA, als hoofdschuldige voor de toewijzing.

„In het Uitvoerend Comité zijn we destijds overeengekomen dat Rusland het WK van 2018 zou krijgen en de VS het WK van 2022. Het zou een gebaar van vrede zijn geweest als de twee voormalige politieke tegenstanders het WK na elkaar hadden georganiseerd”, zegt de Zwitser in het interview. De Franse oud-voetballer Platini, die ook in dat comité zat, veranderde echter van gedachten na een lunch met de toenmalige Franse president Nicolas Sarkozy, zo zegt Blatter.

Sarkozy zou, na een etentje met de kroonprins van Qatar, aan Platini hebben gevraagd te zorgen dat het oliestaatje het WK zou krijgen, iets waar Platini en zijn collega’s van de UEFA volgens Blatter vervolgens ook voor zorgden, door in plaats van op de VS op Qatar te stemmen. „En Qatar kocht zes maanden later voor 14,6 miljard dollar aan straaljagers van de Fransen”, aldus Blatter.

Blatter was zeventien jaar lang de baas van de FIFA en zou meerdere ethische regels hebben overtreden tijdens zijn jaren aan het hoofd van de voetbalbond. Hij werd in juli van dit jaar na een jarenlang onderzoek net als Platini vrijgesproken van corruptie. De Zwitserse openbaar aanklagers gingen na die uitspraak in beroep.

Homorechten in Qatar

Sinds de toewijzing van het WK 2022 aan Qatar is er veel kritiek op het gastland, zoals op de arbeidsomstandigheden bij de bouw van de voetbalstadions. Daarnaast worden de rechten van homoseksuelen in het land op grote schaal geschonden.

Een fragment uit een interview van de Duitse televisiezender ZDF met een WK-ambassadeur van Qatar dat dinsdag werd uitgezonden bevestigt dat laatste. De voormalig Qatarese international Khalid Salman zegt in een vraaggesprek dat homoseksualiteit „een geestesziekte” is. Voordat een persvoorlichter het interview stillegt, benadrukt Salman dat homoseksuelen die naar het WK komen „de regels hier moeten accepteren” en moeten begrijpen dat homoseksualiteit in Qatar verboden is.