Statushouders zonder het juiste diploma, maar handig genoeg als monteur

Voordat de vraag naar monteurs zo prangend werd, had hij er eigenlijk niet over nagedacht, bekent Erik Koning. „Ze mochten natuurlijk altijd al bij ons mogen solliciteren. Maar nu weet ik: statushouders vinden ons niet zomaar, en wij hen niet.”

Koning is manager bij het NS-bedrijfsonderdeel treinmodernisering in Haarlem. Met zijn team zorgt hij ervoor dat oude treinen weer als nieuw worden. Tenminste, als hij daarvoor genoeg monteurs heeft.

Net als de rest van NS en talloze andere werkgevers in Nederland heeft Koning moeite openstaande vacatures te vullen. Vorig jaar liet bovendien ook Randstad, het uitzendconcern waarmee hij samenwerkt, nog eens weten geen personeel meer voor hem te hebben. Niet onlogisch, beide bedrijven zoeken hun mensen op dezelfde krappe arbeidsmarkt. Om te voorkomen dat het werk in Haarlem stil zou vallen, besloten Koning en Randstad in een andere vijver te gaan vissen: die van statushouders.

En het lukte: de eerste zeven van hen kwamen begin dit jaar in een leerwerktraject. Eén dag per week krijgen ze nu op een ROC les in mechatronica, vier dagen in de week werken ze op de NS-werkplaats in Haarlem onder begeleiding van meer ervaren collega’s. Ook krijgen ze Nederlandse les. Deze zomer kwamen er nog eens acht statushouders bij. Het eerste half jaar worden ze gedetacheerd via Randstad, daarna komen ze in dienst bij de NS zelf.

Koning noemt het een succes. „Ze hebben soms wat meer begeleiding nodig, maar ze doen erg hun best. Het bevalt goed.”

Statushouder aan het werk in de kabelstraat van de NS-werkplaats. Foto Remko de WAAL / ANP

Toch staan statushouders niet hoog op het lijstje van werkgevers die personeel zoeken. Van de mensen die sinds 2014 in Nederland aankwamen en daarna een verblijfsvergunning kregen, heeft slechts 42 procent na vijf jaar een baan, niet in de laatste plaats door praktische barrières. Zo mogen vluchtelingen het eerste halfjaar na aankomst in Nederland niet werken, en mag dat daarna maximaal 24 weken per jaar zolang ze geen verblijfsvergunning hebben. Bovendien beheerst niet iedereen het Nederlands even goed. Zo ontstaat vanzelf afstand tot de arbeidsmarkt.

Inclusiever

Wendel Röntgen zette bij uitzendconcern Randstad het leerwerktraject bij NS op en ging onder meer langs buurthuizen om statushouders voor het programma te werven. Ook is hij betrokken als begeleider. Röntgen ziet „sinds een jaar of vijf” de interesse bij werkgevers toenemen om te werven onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die organisaties willen veelal inclusiever worden. „Het personeelstekort heeft dat in een versnelling gebracht.”

Dat blijkt ook uit het ‘aanvalsplan techniek’ waarmee werkgeversorganisatie VNO-NCW vorige week kwam om het personeeltekort in techniek, bouw en energie aan te pakken. Naar schatting van VNO-NCW staan voor technici 60.000 vacatures open. De komende jaren zullen er, mede vanwege de energietransitie, veel technisch geschoolde krachten nodig zijn. Een van de actiepunten in het plan? Meer statushouders opleiden en aannemen.

Dit is voor ons nooit een quick win geweest, het kost tijd, investering, opleiding Wouter van Loo Alliander

Netwerkbedrijf Alliander, dat voor de komende vier jaar nog 2.500 technici zoekt, werkt al langer met statushouders. Het vormde de afgelopen jaren vier keer een klas met ongeveer tien statushouders die al „affiniteit met of een achtergrond” in techniek hebben. Zij worden opgeleid tot ‘eerste monteur laag-en middenspanningsdistributie’. Ook krijgen ze taallessen en, als het nodig is, rijlessen.

Wouter van de Loo, manager arbeidsmarkt, scholing en behoud bij Alliander: „Dit is voor ons nooit een quick win geweest. Het kost tijd, investering, opleiding. Elektrotechniek is overal ter wereld hetzelfde, maar het elektriciteitsnet niet. Dus dat moeten ze bijleren, net als de taal, want het werk moet wel veilig gebeuren. Daarvoor moet je goed kunnen communiceren.”

Juist die extra inspanning weerhoudt werkgevers er nog wel eens van statushouders aan te nemen, of andere mensen die meer begeleiding nodig hebben. „Er zijn genoeg mensen die willen werken”, zegt Röntgen. „Maar je moet er als werkgever wel iets extra’s voor doen, je moet willen investeren.”

Ouderwets wensenlijstje

Arbeidsmarktdeskundigen storen zich al langer aan de onwil van werkgevers om te putten uit het ‘onbenut arbeidspotentieel’. Dat is een groep van ruim een miljoen mensen die graag (meer) zouden werken. Onder hen deeltijders die meer uren willen maken, mensen met een beperking, scholieren en statushouders.

Volgens arbeidsocioloog Fabian Dekker, verbonden aan het Rotterdamse onderzoeksbureau SEOR, zien werkgevers deze groep over het hoofd omdat ze er bij werving en aanname een ouderwets „wensenlijstje” op nahouden: „Werkervaring, opleiding en leeftijd.” Dan mis je statushouders al snel: „Want ook als ze diploma’s hebben, zijn die hier vaak niet geldig.” Volgens de arbeidssocioloog doen werkgevers er beter aan naar het ‘potentieel’ van mensen te kijken: wat kunnen ze en wat kunnen ze leren?

Koning ondervond dat ook bij de start van het NS-leerwerktraject voor statushouders. „We konden niet terugvallen op diploma’s. Dan moet je zelf onderzoeken of mensen geschikt zijn.” De mensen die nu zijn aangenomen bij NS Treinmodernisering, werden daarom eerst getoetst op verschillende handigheden die als monteur van pas komen.

Een andere drempel bij werkgevers, ziet Dekker, is dat ze bang zijn hun investering in mensen ‘kwijt te raken’. „Ze vrezen dat die na een paar jaar alsnog vertrekken.”

Van de Loo van Alliander probeert juist vanuit het belang van de sector te denken, zegt hij. „Als ze dan bij aannemers in onze keten terechtkomen, is dat ook prima. Daar werken we nauw mee samen.”

Tegelijk stelt hij vast dat de meeste statushouders die Alliander heeft opgeleid, nog steeds voor het bedrijf werken. En dat is toch een opluchting: „Van de reguliere scholen komen er lang niet genoeg technici om al onze vacatures te vullen.”