Marion Bloem wint Constantijn Huygens-prijs voor ‘persoonlijk’ oeuvre

Schrijver Marion Bloem (70) heeft de Constantijn Huygens-prijs gewonnen voor haar gehele oeuvre, bestaande uit romans, verhalen en gedichten. Dat heeft de jury van de Jan Campert-stichting dinsdag bekendgemaakt in radioprogramma Kunststof. Bloem schrijft, van Geen gewoon Indisch meisje, het boek waarmee ze doorbrak in 1983, tot aan haar meest recente werk Indo (2020), „persoonlijk, origineel, meeslepend en vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid”.

Haar werk gaat vaak over de relatie tussen Nederland en Indonesië, of de voormalige kolonie Nederlands-Indië. De ondertitel van Indo is ‘een persoonlijke geschiedenis over identiteit’ – ze verkent de Indische cultuur, waaruit die bestaat, wat de geuzenaam ‘Indo’ betekent en waarom die nog steeds gebruikt wordt. Het is werk dat „iedereen moet lezen die is geïnteresseerd in het thema identiteit”, schrijft de jury. Bloem schrijft vaak autobiografisch; Haar goede hand (2016) ging over haar moeder en Een teken van leven (2018) over haar zus.

Lees ook dit dubbelinterview met Bloem en Wolffers uit 2019: ‘Ik heb bij niemand ooit gevonden wat ik bij Ivan vond’

Bloem is „beduusd maar blij” met haar winst, schrijft ze op Twitter, en verwijst naar „voorouder” J. C. Bloem, die in 1949 dezelfde prijs ontving. Ze noemt ook haar in oktober overleden man, schrijver Ivan Wolffers. „Ik mis mijn grootste fan natuurlijk, maar weet dat hij ergens meegeniet.” Hij leed sinds 2002 aan prostaatkanker. Via Twitter deelden zowel Wolffers zelf als Bloem jarenlang berichten over zijn ziekte en ook zijn keuze voor euthanasie.

Aan de Constantijn Huygens-prijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. Bloem publiceert in januari volgend jaar een nieuw boek, Meisjes uit het dorp, het derde boek van een drieluik met Geen Gewoon Indisch meisje en Een meisje van honderd.