Kabinet wil gemeenten met ‘financiële prikkel’ verleiden tot opvang asielzoekers

Het kabinet gaat gemeenten die op eigen initiatief opvangplaatsen voor asielzoekers beschikbaar stellen met een ‘financiële prikkel’ belonen. Dat staat in de spreidingswet over asielopvang, die momenteel ter consultatie voorligt en waar de VVD-Tweede Kamerfractie zich na interventie van premier Mark Rutte (VVD) dinsdag als laatste coalitiepartij achter schaarde.

Als het wetsvoorstel wordt doorgevoerd krijgen gemeenten vanaf volgend jaar 2.500 euro per opvangplek, indien ze een opvanglocatie van tenminste honderd plekken voor een periode van minimaal vijf jaar beschikbaar stellen. Als gemeenten op eigen initiatief niet voldoende opvangplekken aanbieden, gaan provincies en gemeenten de opvangplekken via hun wettelijke taak verdelen. Daarover moeten de provincies verslag uitbrengen aan staatssecretaris Eric Van der Burg (Asiel en Migratie, VVD), die dan voor 1 september volgend jaar een knoop doorhakt.

Doel van het wetsvoorstel is „asielzoekers eerlijker over het land te verdelen dan tot nu toe”, zo vertelde staatssecretaris Van der Burg dinsdagavond aan de media op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Van der Burg wil gemeenten met de plannen bewegen om te investeren in „duurzame opvanglocaties”. Volgend jaar zijn er in totaal zo’n 55.000 opvangplekken nodig.