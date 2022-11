Het autogeluid van de toekomst komt uit Duitse kuurstadje Malente

Uwe Dettmann kan sommige elektrische auto’s „blind herkennen” aan hun geluid. Aan hoe het gezoem duidelijk een kort stukje geluid is dat keer op keer wordt afgedraaid. Of hoe het juist samenhangt met hoe ver de bestuurder het pedaal indrukt. Aan de variatie in intonatie. „Ik denk meteen: is het goed of slecht gedaan?”

Zijn collega-geluidsingenieur Philip Luedtke: „Soms hoor je alleen hoogfrequent gefluit. Dat is heel irritant.”

Dettmann en Luedtke zijn een opvallend duo in het Duitse bedrijfsleven. In een noordelijke hoek van het land van de brandstofmotor zitten ze in het kleine kuurstadje Malente dagelijks te sleutelen aan het geluid van de auto van de toekomst. Hier is de geluidssysteemdivisie van het Nederlandse beursgenoteerde Kendrion gevestigd.

De vraag waar het bij de ervaren elektrotechneut Dettmann en de jonge geluidstechnoloog Luedtke om draait: hoe moet een elektrische auto klinken? Het karakteristieke geluid van de brandstofmotor zal over de jaren gaan verdwijnen, maar er moet íéts voor in de plaats komen. Dat is sinds 2019 een wereldwijde vereiste, en heeft te maken met veiligheid. Je moet een auto kunnen horen aankomen. Maar dan is de vraag: wat is een goed geluid?

Dettmann en Luedtke houden zich er al zo’n zes jaar mee bezig – en wat ze hebben bedacht, is al in honderdduizenden auto’s terechtgekomen. Hun tak van Kendrion, dat dinsdag de cijfers over het derde kwartaal rapporteerde, zet jaarlijks 30 miljoen euro om.

Ze hebben in die zes jaar het denken over geluid voor elektrische auto’s al flink zien veranderen, zegt Dettmann. „We hoorden in het begin vaak van autofabrikanten waar we mee gingen praten: we willen een geluid, maar zo goedkoop mogelijk!” Dan krijg je dus zo’n eindeloos repeterend geluidje op één toonhoogte. Luedtke: „Gewoon om aan de wet te voldoen. Het was soms wel grappig. Voor onze eerste demonstratie in China hadden we wat kunstmatige geluiden ontworpen. We dachten: in Europa vinden ze het misschien moeilijker om afscheid te nemen van de brandstofmotor, daar willen ze vast agressieve, masculiene geluiden…”

Dettmann: „V6! V8!”

Luedtke: „In China zijn ze meer op de toekomst gericht, dachten we. Maar de feedback was: dit is heel anders dan we hadden verwacht. Kan het niet klinken als een V8?” In Europa wilden merken juist meer futuristische geluiden, zegt Dettmann.

Irritante, simpele autogeluiden

Kendrion heeft inmiddels een complex systeem ontwikkeld. Het zit in veel Duitse, Chinese en Amerikaanse auto’s, zeggen de twee mannen – maar namen kunnen ze vanwege contracten niet noemen.

Juist vanwege hun systeem kijken Luedtke en Dettmann wat neer op sommige ‘simpele’ autogeluiden, die volgens hen snel irritant kunnen zijn. „Ons systeem is een stuk complexer”, legt Luedtke uit. „Het is echt niet alleen maar zhhhhhhhh of piep-piep van het achteruitrijden. Automerken kunnen zelf geluiden mixen, en die staan in verbinding met allerlei functies van de auto.” Er is een apart geluid voor elke rijsituatie. „De frequenties reageren op de auto, en we gebruiken de hele breedte van het spectrum. Afhankelijk van hoe het gaspedaal staat, hoe hard de auto gaat…”

Dettmann: „Of het past zich aan aan het type auto. Voor een kleinere auto wil je misschien wat hogere frequenties, terwijl een SUV wat meer bastonen heeft. Er zit vaak echt een idee achter dat de auto een identiteit kan geven.” Vooral voor duurdere merken maakt dat echt uit, zeggen de twee.

Wat Luedtke zo leuk vindt aan het werk, zegt hij, is dat het creatief is – bij weinig bedrijven kan je volgens hem meewerken aan hoe het op straat moet klinken. Maar denk niet er onbegrensde mogelijkheden zijn, zegt Dettmann: hoe meer geluidscomplexiteit je meegeeft aan een auto, hoe meer ruimte de geluidsinstallatie neemt. „Het is fout te denken: een elektrische auto heeft geen motor, dus je hebt veel ruimte. Dat hebben we niet.”

Hij denkt even na. „Er is een automerk – we kunnen de naam niet noemen – met één speaker voor in de auto...”

Luedtke: „…dat scheelt ruimte…”

Dettmann: „… en als de auto achteruitrijdt, gaat de speaker vooraan wat luider, omdat hij verder van de achterkant is. Blinde mensen denken dan dat de auto juist vooruitrijdt en dichterbij komt – omdat het geluid vooraan harder wordt. Als hij dan weer vooruitgaat, denken ze dat hij ver weg is – omdat het geluid zachter is – en dat ze kunnen oversteken…”

Luedtke: „En van de wet mag dat dus!”

Geluid aan de binnenkant

Kendrion maakt alle systemen zelf, ook in Malente. In de kleine fabriek staan vooral veel robots die de luidsprekers in elkaar zetten. De laatste jaren is veel geïnvesteerd in automatisering: serieproductie werd mogelijk doordat de vraag naar de producten steeg. Op een enkel werkstation spant een vingervlugge werknemer nog het voor luidsprekers karakteristieke koperdraad in rondjes.

Nauwelijks had Kendrion een geluidssysteem ontworpen voor aan de buitenkant van elektrische auto’s, of de aandacht van sommige merken verschoof alweer. Want ook achter het stuur geeft een elektrische motor een totaal andere geluidsbeleving. Dettmann: „In principe heeft een elektrische auto geen motorgeluid. Dus binnen is alles stil, tot 30, 40 kilometer per uur. Daarna krijg je geluiden van de wielen en de wind.”

Maar ondertussen zijn er wel allerlei andere, ‘kleine’ geluidjes die je juist beter hoort in een elektrische auto, juist omdat het zo stil is. Er is bijvoorbeeld een soort gefluit van de versnellingsbak. Dettmann: „Super-irritant. Maar denk ook aan de ruitenwissers! Die zijn eigenlijk extreem luid!” Bovendien is er nog een probleem met de stilte: mensen gebruiken het geluid in een brandstofauto om te schatten hoe hard ze gaan, bijvoorbeeld als ze een afrit nemen. Dus we wilden binnen kleine geluiden als dat van de versnellingsbak maskeren met een soort achtergrondgeluid, en tegelijk de bestuurder een idee geven van wat gaande is.”

Oorspronkelijk waren niet alle automerken hierin geïnteresseerd. Luedtke: „Maar klanten dachten toen dat er kwaliteitsproblemen waren met de auto, vanwege alle kleine geluidjes die ze hoorden.” De meningen zijn volgens het duo veranderd. „Nu krijgen steeds meer modellen een zacht interieurgeluid. Dit is trouwens al langer onze specialiteit: we maakten al systemen die de geluiden van een brandstofmotor op een aangename manier naar de cabine leidden.”

Hoe gaat dit verder? Luedtke en Dettmann proberen vooruit te kijken. „Wat als straks zelfrijdende auto’s op de weg komen?”, zegt Luedtke. „Het zou best kunnen dat een bestuurder er in het begin nog niet helemaal op vertrouwt dat alles goed werkt, omdat het nieuw is. Misschien is het wel interessant met geluid feedback te geven aan de bestuurder: oké, ik heb die brug gezien!” Ook kijkt Kendrion volgens hem naar „psycho-akoestiek”. „Als sturen niet meer nodig is, kan je misschien denken aan een soundscape die leidt tot meer focus. Zodat een bestuurder kan werken.”

Dettmann: „Ik denk dat ‘geluidvervuiling’ in de toekomst misschien een probleem gaat vormen. Als alle elektrische auto’s geluid maken en ze staan tegelijkertijd bij een kruispunt… Het systeem kan dat dan misschien herkennen en het volume verlagen. Net als wanneer je langs een ziekenhuis rijdt, of ’s nachts. Wettelijk zal er nog wel veel gaan veranderen, denk ik. We staan echt pas aan het begin.”