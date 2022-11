Geconfronteerd met de slachtofferverklaringen, bieden de overvallers hun verontschuldigingen aan

„Pure paniek”, dat ervoer de agente op het landweggetje in Broek in Waterland. Ze zag de overvallers uit hun Porsche en Audi stappen en „direct beginnen” met het overladen van de buit. Toen een van de mannen haar politiewagen zag, „richtte hij zijn lange wapen richting mijn hoofd en dat van mijn maatje”.

De agente, een twintiger met een blonde paardenstaart, was een van de tien politiemensen die dinsdag spraken in het proces tegen de verdachten van de overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord in mei vorig jaar. De overige negen lieten hun verhaal voorlezen door hun advocaat of door een van de rechters, maar ‘agente 188129’, zoals ze werd aangeduid, sprak zelf in de rechtszaal.

Wat duidelijk werd, in haar verhaal en dat van de anderen: de gebeurtenissen op 19 mei 2021 hebben een enorme impact gehad op de tientallen politiemensen die betrokken waren bij de operatie. Na een wildwest-achtervolging – waarbij geschoten werd met automatische wapens – werden de verdachten gearresteerd in een weiland bij Broek in Waterland, een dorpje ten noorden van Amsterdam. De enige overledene was overvaller Osiris Diarawa, verder raakte niemand gewond. Maar het extreme geweld waarmee de overval gepaard ging, deed de agenten vrezen voor hun leven.

Paniekaanvallen

Tot op de dag van vandaag, vertelden ze in de rechtszaal, worstelen ze met paniekaanvallen, slapeloosheid, flashbacks en gevoelens van machteloosheid. Bij sommigen is ptss geconstateerd, anderen kregen last van huidziekte of relatieproblemen. Harde, onverwachte geluiden – bijvoorbeeld vuurwerk – zorgen voor stress en angst.

Andere politiemensen meden maandenlang het nieuws, uit vrees geconfronteerd te worden met beelden van de overval en achtervolging („even het journaal kijken zat er de eerste maanden niet in”). Een agente die zich tijdens de achtervolging op de ring A10 achter het dashboard verschool toen er op haar politieauto geschoten werd, zei in haar verklaring: „De grip op mijn leven is verstoord geraakt en ik vraag me weleens af of er zicht is op herstel.”

Beveiligde schuilplek

Ook indringend waren de voorgelezen verklaringen van het personeel van Schöne Edelmetaal, het bedrijf dat werd overvallen. Zij vluchtten naar een beveiligde ruimte, vanwaar zij op de beveiligingscamera’s konden zien hoe de overvallers de geldwagen leeghaalden. „Om in de andere ruimte te komen”, vertelde een Schöne-medewerker, „moest ik een achtcijferige code intikken en vervolgens vijftien seconden wachten. Die seconden duurden een eeuwigheid.”

Geconfronteerd met de slachtofferverklaringen, boden de verdachten hun verontschuldigingen aan. Het was nooit hun bedoeling geweest, zeiden ze, om de agenten en medewerkers zulke traumatische ervaringen te bezorgen. Maar ze herhaalden ook wat zij al vanaf het begin van het proces zeggen: ze hebben nooit gericht geschoten op de politie. Zoals verdachte Sidy S. (39) het verwoordde: „We zijn wel dieven maar geen moordenaars.”

Uiterst pijnlijk, noemden verschillende politiemensen die ontkenning in hun verklaring. Ze hebben het zich toch niet collectief ingebeeld dat ze in de loop van een kalasjnikov hebben gekeken? Agente 188129: „Het doet pijn als er na zo’n incident aan je waarnemingen getwijfeld wordt.”

België en Frankrijk

Dinsdag werd ook meer duidelijk over de overvallers, die tot nu toe weinig over zichzelf hebben verteld in de rechtszaal. De acht verdachten, overwegend mannen van middelbare leeftijd met een gezin, hebben vaak wel een lange geschiedenis van criminele vergrijpen. Op twee na blijken ze allemaal eerder veroordeeld te zijn in België of Frankrijk, vaak voor handel in verdovende middelen en overvallen.

Manuel T. (43) had er net een celstraf van drie jaar op zitten in Frankrijk toen hij in Broek in Waterland werd gearresteerd. Hamza B., tot zijn arrestatie uitbater van een geldwisselkantoor, werd tussen 2008 en 2020 vijf keer veroordeeld, onder meer voor diefstal, heling en het ontwijken van een verkeerscontrole.

Tegen El Hachmi A. (45) loopt een overleveringsverzoek uit Frankrijk, zo bleek dinsdag: de rechtbank van Nanterre veroordeelde hem in juni 2021 bij verstek tot meer dan drie jaar gevangenisstraf voor een gewapende overval op een bestelbus. A. kon niet aanwezig zijn bij die rechtszaak in Frankrijk omdat hij inmiddels in Nederland vastzat vanwege de overval op het waardetransport. In de rechtszaal ontkende hij schuldig te zijn aan het eerdere delict in Frankrijk.

Woensdag volgt de strafeis tegen de verdachten.