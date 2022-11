Europese Commissie begint ‘grondig’ onderzoek overname Activision Blizzard door Microsoft

De Europese Commissie is een grondig onderzoek begonnen naar de overname van gameuitgever Activision Blizzard door techbedrijf Microsoft. De Commissie zegt zich zorgen te maken dat de spellen van Activision, zoals de populaire Call of Duty, World of Warcraft en Guitar Hero-spellen, na de overname alleen nog maar op de Xbox van Microsoft te spelen zijn en niet op andere spelcomputers. De Europese Commissie deed afgelopen tijd al een voorlopig onderzoek naar de overname, waaruit bleek dat Microsoft ook belang zou hebben bij het beperken van de toegang tot Activision-spellen.

Microsoft had de voorgenomen overname begin oktober ingediend bij de Europese Commissie. De voorlopige deadline voor goedkeuring van de deal was 8 november, maar nu heeft Brussel aangekondigd meer tijd nodig te hebben voor een tweede onderzoek. Voor het nieuwe, meer diepgravende onderzoek heeft Brussel tot en met 23 maart. Uit het onderzoek moet blijken of er nog extra voorwaarden gesteld worden aan de overname.

Microsoft zei eerder dat de spellen van rivaal Sony beschikbaar zullen blijven na de overname, maar dit gelooft Sony niet. „Sony, als marktleider, zegt dat het zich zorgen maakt over Call of Duty, maar we hebben gezegd dat we vastbesloten zijn om dezelfde game op dezelfde dag beschikbaar te maken voor zowel Xbox als PlayStation. We willen dat mensen meer toegang hebben tot games, niet minder”, zei Microsoft eerder.

Begin dit jaar werd bekendgemaakt dat Microsoft de gameuitgever voor 68,7 miljard dollar (destijds 60 miljard euro) had gekocht. De Amerikaanse, Britse en Europese mededingsautoriteiten moeten echter nog toestemming geven. Als die toestemming er komt, dan wordt het de grootste overname in de geschiedenis van het door Bill Gates opgerichte techbedrijf. Hiermee zal Microsoft het op twee na grootste gamingbedrijf ter wereld worden.

Lees ook: Bij game-uitgever Activision Blizzard zit discriminatie ingebakken en tiert seksueel wangedrag welig