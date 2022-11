Europees Hof: rechter moet zich meer bemoeien met opsluiting asielzoekers

De rechter moet zich actiever bemoeien met het besluit om asielzoekers op te sluiten als zij nog moeten worden uitgezet of om internationale beschermingen hebben gevraagd. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie dinsdag. De rechter mag bijvoorbeeld op eigen initiatief controleren in hoeverre asielzoekers terecht zijn opgesloten. Mocht de rechter oordelen dat de opsluiting onterecht is of dat de (uitzet)procedures te lang duren, moet de opgesloten asielzoeker meteen worden vrijgelaten.

De zaak kwam voor de rechter na een klacht van drie opgesloten migranten uit Algerije, Marokko en Sierra Leone. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het ministerie van Justitie en Veiligheid vinden juist dat de rechter afstand moet nemen van dit soort zaken. Tot nu was de regel dat de rechter zich alleen mocht bemoeien met vreemdelingendetentie als daarnaar werd gevraagd door bijvoorbeeld de IND. Desondanks bleek in de praktijk dat de rechter er vaak aan te pas kwam in asielprocedures, waarna onder meer de Raad van State naar het hof stapte. Die heeft nu bepaald dat de rechter op eigen initiatief moét nagaan of illegale vreemdelingen of asielzoekers rechtmatig zijn opgesloten.

Volgens het Hof vormt de opsluiting van een derdelander „ernstige inmenging op zijn recht op vrijheid, of het nu gaat om een uitzettingsprocedure, de behandeling van een verzoek om internationale bescherming of de overdracht van een persoon naar een andere lidstaat”.