EU-ministers en toezichthouders botsen over strengere bankregels

Hoe streng worden de strengere regels voor banken? Daarover is een uitgebreide discussie gaande in de Europese Unie. Deze dinsdag werden de ministers van Financiën van de lidstaten van de EU het eens over een voorstel. Dat behelst volgens critici een flink verwaterde versie van eerdere, internationaal overgekomen afspraken over kapitaalbuffers voor banken.

Volgend jaar moeten de ministers het dan nog eens worden over de finale regels, met de Europese Commissie die vorig jaar al een voorzet deed, en het Europees Parlement dat de komende maanden met zijn inbreng zal komen.

De discussie gaat over in welke mate de ‘finale’ Basel III-regels, ook wel ‘Basel 3,5’ genoemd, worden overgenomen voor Europese banken. De internationale toezichthouders werden het onder de vlag van het Basel Comité al in 2017 eens over deze regels, waarbij werd afgesproken dat banken wereldwijd vanaf 2023 meer kapitaal moesten gaan aanhouden. Het idee was dat daarmee het risico op een kredietcrisis, zoals in 2009, nog meer zou worden verlaagd ten opzichte van de ‘eerste’ Basel III-regels, die in 2010 werden ingevoerd.

Die regels moesten alleen nog wel worden omgezet in concrete maatregelen in de verschillende gebieden. Dat proces is nu in volle gang; naar nu lijkt wordt er in Europa gekozen voor een minder strenge aanpak dan wat de toezichthouders in 2017 voor ogen hadden.

Minder ruimte voor banken zelf

Het idee achter Basel 3,5 is dat banken minder ruimte krijgen voor individuele aanpassingen van de kapitaalseisen. Banken mogen tot nu toe, op basis van eigen, door de toezichthouder goedgekeurde interne modellen, berekenen hoeveel kapitaal ze opzij moeten zetten voor hun leningen. Dat zorgt er onder meer voor dat banken met veel hypotheken – leningen met ‘veilig’ onderpand – relatief weinig kapitaalbuffers aanhouden ten opzichte van banken met een meer risicovolle portefeuille. Onder Basel 3,5 was afgesproken dat, hoe ‘risicoloos’ de leningenportefeuille volgens de bank zelf ook was, er altijd een minimum aan kapitaal moet worden aangehouden. Hierdoor zouden Europese banken mogelijk gemiddeld 15 procent meer kapitaal opzij moeten zetten.

In het voorstel van de Europese Commissie vorig jaar, en de ministers deze dinsdag, is de invoering van de ‘kapitaalvloer’ uitgesteld. Het idee van Basel 3,5 was dat die vloer al vanaf 2023 geleidelijk binnen vijf jaar zou worden ingevoerd. Maar in het voorstel van de Europese Commissie vorig jaar, en de ministers deze dinsdag, is de invoering van de ‘kapitaalvloer’ vertraagd en verlengd van 2025 tot en met 2032. Ook een aantal andere regels worden in het voorstel versoepeld of vertraagd.

Het idee achter de aanpassingen is dat de regels daarmee meer zijn aangepast aan de specifieke Europese situatie. De banken hier hebben relatief veel meer hypotheken op hun balans in vergelijking met bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

Maar de ‘verwatering’ van Basel 3,5, zoals de tegenstanders het noemen, gaat niet zonder protest van de toezichthouders. De hoofden van het Europese bankentoezicht, Andrea Enria bij de Europese Centrale Bank en José Manuel Campa van de Europese Bankenautoriteit, riepen vorige week in een blogpost de Europese leiders op om zich „trouw te houden aan wat internationaal is afgesproken”. De twee wijzen erop dat Europa al aan tafel zat bij de gesprekken die hebben geleid tot de afspraken in 2017, waarbij de Europese situatie al meegewogen werd. „Claims dat de afspraken niet goed passen voor de financiële sector van de EU zijn daarom misleidend.”

Voorstanders van de aanpassingen – onder meer de lobbyclubs van banken – stellen dat door de aanpassingen banken beter in staat zijn om de EU-economie te ondersteunen. Als banken immers extra kapitaal moeten aanhouden, kan dat geld niet worden ingezet voor leningen.

Enria en Campa schreven vorige week dat juist Basel volledig invoeren goed is voor de economie. „Strenge regels zorgen voor sterke banken. En sterke banken zijn beter in staat om bedrijven, burgers en de economie in het algemeen van dienst te zijn.” Vicepresident van de ECB Luis de Guindos verklaard dinsdag voorafgaand aan de bijeenkomst van ministers van Financiën dat „elke verandering op zichzelf misschien een geïsoleerd gaatje lijkt in de dijk die het bankensysteem beschermd. Maar samen zullen al die gaten de degelijkheid en stabiliteit aantasten.”