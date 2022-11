Een eeuw na zijn dood is de stem van een van Nederlands eerste Nobelprijswinnaars weer te horen

Bijna een eeuw is Willem Einthoven (1860 - 1927) al dood, een van de eerste Nederlanders die een Nobelprijs ontving. Nooit waren er opnames van zijn stem bekend, tot onlangs oude geluidsdragers met succes werden uitgelezen. „Dat deden we met Halloween, dus ik kreeg wel een associatie met het tot leven wekken van de doden”, lacht conservator Bart Grob.

Grob werkt al twee decennia voor Rijksmuseum Boerhaave in Leiden, dat deze dinsdag de opnames van de arts-uitvinder publiceerde. Einthoven ontwierp de eerste werkende snaargalvanometer, een apparaat waarmee hij elektrocardiogrammen (ECG) kon maken. Opvolgers van deze techniek worden nog steeds alom in de medische en wetenschappelijke wereld gebruikt. Voor zijn uitvinding ontving hij in 1924 de Nobelprijs voor de Geneeskunde.

Voor Grob was het horen van de stem van Einthoven om zowel professionele als persoonlijke redenen bijzonder. „Toen ik twintig jaar geleden bij Boerhaave kwam werken, werd Willem mijn eerste wetenschappelijke held”, vertelt de conservator aan de telefoon. De Nobelprijswinnaar was het eerste ‘onderwerp’ waar Grob zich mee bezig hield. „Dat ging ieder jaar een beetje op en af, maar al twintig jaar wandelt de beste man met mij mee. We hebben foto’s, brieven en een archief van hem, dus op basis daarvan vorm je een beeld.”

Wasrollen

Maar hoe hij klonk, dat wist tot nu toe niemand. Het was nog een hele klus om daarachter te komen. De opnames stonden namelijk opgeslagen op wasrollen, de oudste techniek om geluid mee op te nemen. Daarmee werd audio vastgelegd in groeven in rollen was. De techniek werd vanaf de uitvinding door Thomas Edison veelvuldig gebruikt tot de jaren tien van de vorige eeuw, toen zij langzaamaan verdrongen werd door de grammofoonplaat.

Met de hulp van audio-archeoloog Tim de Wolf van het Bureau voor Audio Archeologie wist Grob de wasrol uit 1921 uit te lezen. „We hebben dat héél voorzichtig stapje voor stapje aangepakt. Eerst zoek je de juiste naald, test je die op een leeg stukje wasrol om te zien of er geen schade wordt aangericht”. Daarna volgde het moment suprème, waarmee de wasrol uit het archief onder de naald gelegd werd. „Tim raadde aan om met een laag toerental te beginnen, zodat er minder druk op zou komen te staan - we wisten niet of de rol het zou houden”.

Tot beider verbazing hadden ze in één keer het juiste toerental te pakken. „Die man stond ineens naast me, zo voelde het”, aldus een glunderende Grob. „Ik krijg nog steeds kippenvel als ik het nu vertel, het was een heel apart gevoel. Maar ik dacht gelijk: dit is Willem, dit is de stem die bij mijn beeld van hem past”. Ook museumdirecteur Amito Haarhuis kreeg „rillingen door mijn lijf” bij het afspelen van de wasrol. De audio-opname is op de website van Rijksmuseum Boerhaave te downloaden (als zip-bestand).

Nederlands

Tussen een hoop ruis en gekraak door is te horen hoe Einthoven Duits spreekt - met een enkel Nederlands zinnetje tussendoor. „Hij dicteert uit zijn hoofd een artikel in het Duits, dat is voor ons nu een wonderbaarlijk iets”, zegt Grob. „Je hoort hem zichzelf twee keer verbeteren: dan is er even Nederlands te horen”. Het is het oudst bewaarde stemgeluid van een Nederlandse Nobelprijswinnaar.

Grob legt uit dat Einthoven vertelt over een verbinding die hij had laten aanleggen tussen zijn fysiologisch laboratorium in het centrum van Leiden en het academisch ziekenhuis aan de rand van de sleutelstad. „Hij had een overeenkomst met de internist, die via een telegraafkabel van vijf kilometer verbinding kon leggen met zijn snaargalvanometer”, aldus de conservator. Via een soort morsesignalen kon hij zo op afstand al elektrocardiogrammen maken. „Er gaat een apocrief verhaal dat Einthoven een diagnose eerder kon stellen dan het internet. Dat zegt veel over wat de verwachting van die technologie was: dat die sneller dan de arts zou zijn. Het doet me denken aan de belofte die kunstmatige intelligentie nu lijkt te hebben”.

De twee minuten durende opname is waarschijnlijk niet de laatste van Einthoven die ontsloten wordt. „We hebben nog vijf wasrollen en hoewel we nog niet precies weten wat daar op staat, hebben we sterke aanwijzingen dat ook daar de stem van Einthoven op is vastgelegd”.