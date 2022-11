Laura Poitras: „Er is een toxisch systeem ontstaan waarbij je bloedgeld in musea wit kan wassen”

Kunstenaar Nan Goldin (1953) drinkt een glas mineraalwater op het zonnige terras van het Hotel Ausonia Hungaria op het Lido in Venetië. All the Beauty and the Bloodshed gaat over haar: haar leven, kunst, strijd tegen farmaceutengeslacht de Sacklers. Maar ze doet nauwelijks interviews. Ze is het kunstwerk, niet de kunstenaar.

In de serre wacht de Amerikaanse filmmaker Laura Poitras, deze week eregast van het Internationaal Documentaire Filmfestival Amsterdam, IDFA. Zij zal over een week zeer verrassend de Gouden Leeuw van Venetië winnen. Van een politiek filmmaker als Poitras verwacht je geen intiem portret als dit, eerder een boze afrekening met de sinistere Sacklers, de miljardairsfamilie die Amerika ooit aan ‘mothers little helper’ valium hielp en later aan pijnstiller OxyContin. De agressieve marketing van hun bedrijf Purdue Pharma, dat publicitaire tam-tam maakte over ‘chronische pijn’ en loog dat haar ‘medicijn’ OxyContin niet verslavend was, ontketende eind jaren negentig de opiatencrisis. In twintig jaar stierven meer dan 250.000 Amerikanen aan een overdosis opiaten.

All The Beauty and the Bloodshed draait om Nan Goldin, die door het vastleggen van haar Umwelt van queers, dopeheads en buitenbeentjes een grote naam werd in de kunstwereld. Zij overleefde een verslaving aan OxyContin en was in 2017 medeoprichter van P.A.I.N., dat pleit voor decriminalisering van verslaving en de Sacklers te lijf ging, die goede sier maken met hun mecenaat. Musea als het Metropolitan New York, Guggenheim, Tate en Louvre vernoemden in ruil voor miljoenendonaties zalen en vleugels naar ze.

Bloedgeld, aldus Goldin: in een spectaculaire beginscène banjert ze in 2018 met betogers het Metropolitan binnen om onder het motto ‘Sackler Wing: Temple of Death’ honderden oranje medicijnbuisjes die elke Amerikaan kent in de vijver bij de tempel van Dendur te strooien. Haar strijd is nu gewonnen: museum na museum verwijderde in 2019 de naamplaatjes van de Sacklers. Niet voor het eerst heeft Nan Goldin zo concreet impact. Haar kunst normaliseerde queer, en in 1989 eiste ze als drijvende kracht achter expositie Witnesses Against Our Vanishing aandacht voor aids, die een verwoestend spoor door haar vriendenkring trok. Laura Poitras’ documentaire grijpt nog verder terug, naar Goldins disfunctionele familie, verkrampte moeder, onaangepaste, vrolijke zus Barbara die werd opgeborgen en platgespoten voordat ze op 18-jarige leeftijd voor een trein sprong.

In de installatie Sisters, Saints & Sybils bracht Nan Goldin die jeugd in verband met haar latere geschiedenis van depressies, zelfverminking en verslaving. Want of het nu via legale pillen gaat of de junkieromantiek die Goldin ooit aanhing, de Amerikaanse droom vereist een gestage stroom benzodiazepinen, barbituraten en opiaten. Daar ligt een link met die steenrijke pushersfamilie, de Sacklers.

Activistische kunst komt vaak neer op preken voor eigen parochie. Niet bij Nan Goldin. „Activisme dat effect heeft interesseert me enorm, daarom trok haar verhaal me”, zegt Laura Poitras in Venetië. „Maar weet u, deze film was al in productie, Nan wilde de acties tegen de Sacklers documenteren. Ik stapte er later in.

„Mijn doel was aanvankelijk een soort blauwdruk te vinden: hoe kan een kleine groep mensen zo’n machtige familie ten val brengen? Nan Goldin heeft haar niet onaanzienlijke macht in de kunstwereld ingezet tegen de Sacklers, wat best riskant was. Denk aan de legers spindoctors, pr-bureaus, privé-dectives en juristen die de Sacklers in het veld brengen.”

Riskant? Had Goldin verloren dan had ze ook gewonnen. Een nobele strijd.

„Dat is waar, maar de dreiging met rechtszaken is reëel en detectives die rondsnuffelen en je naasten intimideren ook. Het was geen uitgemaakte zaak dat Nan ging winnen. Musea zagen de kwestie louter als een pr-probleem.”

Zo zien zij het nog steeds, toch?

„Raden van bestuur en trustees zijn nu nerveus: wie volgt? Een prima zaak. Nan Goldin dwong de kunstwereld na te denken over zijn contradicties. Dat je geen progressieve agenda kan uitdragen en je tegelijk kan inlaten met bloedgeld.”

Een ideetje: musea accepteren als voorheen de Katholieke Kerk misdadige donaties om zo het kwaad in dienst van het hogere te stellen. En zo komen schurken toch in de hemel.

„In de VS kunnen musea niet leunen op de overheid, dus is er een toxisch systeem ontstaan waarbij je bloedgeld in musea wit kan wassen en zo je reputatie redt en je geweten sust. Weerzinwekkend toch dat ze de Sacklers als filantropen eren? Lieden die welbewust en uit winstbejag honderdduizenden levens hebben verwoest terwijl de overheid niks deed?”

Uw film is een portret van Nan Goldin. Dat lijkt me een worsteling, want zij schept haar eigen mythe.

„Worsteling is een accurate beschrijving. We werkten samen en hadden heftige debatten tijdens de montage. Ik ben wel de regisseur, dat was niet altijd gemakkelijk voor haar. Het begon als een film tegen de Sacklers, maar ik besefte al snel dat haar hele leven illustreerde dat kunst het verschil kan maken.”

Het was een politieke film, het persoonlijke drong zich op?

„Had iemand vooraf gevraagd: ‘wil je een biografische film over Nan Goldin maken’, dan had ik nee gezegd. Dat is niet mijn ding. Maar het werd een portret. Als het materiaal tegen je praat, moet je als kunstenaar antwoorden. Ik wilde Nans stem gebruiken vanwege haar prachtige eerlijkheid. Die kost Nan veel: ze wordt onthuld, blootgelegd. Praten over haar verslaving is voor haar geen egotrip, maar een pijnlijke ervaring die ze deelt zodat anderen zich minder alleen voelen.”

De 35ste editie van het Internationaal Documentaire Filmfestival Amsterdam opent vandaag met de film All You See. Tot 20 november zijn er honderden documentaires, installaties, talkshows, concerten en interviews te zien in talloze festivallocaties in Amsterdam. Info: idfa.nl

