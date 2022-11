‘De Indiase democratie is door schimmig geld en machtsconcentratie in de media ernstig verzwakt’

Amitav Ghosh, een van India’s meest vooraanstaande schrijvers en intellectuelen, schrikt er niet voor terug zich zo nu en dan stevig te roeren in openbare debatten over de grote problemen van deze tijd. Of het nu gaat om klimaatverandering, de erfenis van het kolonialisme of de aftakeling van de democratie in zijn eigen land. „Ik spreek me uit zoals ik wil, wanneer en waar ik wil”, zegt de 66-jarige Ghosh in een Amsterdams café beslist bij een kopje Darjeeling-thee. „Als ik een risico wil nemen, doe ik dat, bewust.”

In India is zulke kritiek op de hindoe-nationalistische regering van premier Narendra Modi tegenwoordig niet zonder gevaar. Sommige schrijvers en journalisten zitten daarom gevangen, anderen zijn vermoord. „Het is verbijsterend om dat allemaal te zien”, zegt Ghosh, die in augustus een open brief van de internationale PEN-club bij de 75ste verjaardag van de Indiase onafhankelijkheid ondertekende. Daarin uitten de schrijvers, onder wie Salman Rushdie, „diepe zorgen” over de aantasting van de vrijheid van meningsuiting in India.

Volgens Ghosh, die zich met fleece-sjaal en jas goed gewapend heeft tegen het Nederlandse klimaat, is dat proces niet pas onder de huidige populistische hindoe-regering begonnen, maar al decennia geleden. „India was in 1988 het eerste land dat De Duivelsverzen van Salman Rushdie verbood”, vertelt hij. „Dat kwam destijds als een hevige schok voor me.”

Trump heeft de achilleshiel van de democratie getoond. Zaai voldoende onzekerheid over verkiezingen, en het hele bouwwerk stort in

Inmiddels is het vaak niet langer de staat die schrijvers, journalisten, acteurs en anderen bedreigt, maar komt het gevaar vooral van agressieve groepjes die slechts informeel met de heersende partij zijn verbonden. „Het is vaak gespuis, maar ze spelen nu een heel belangrijke rol in India”, aldus Ghosh. „Zij vallen schrijvers aan onder het mom dat hun religie is beledigd.”

Lees ook een eerder interview met Ghosh: ‘Klimaatfictie zal de manier waarop mensen over het klimaat denken niet veranderen.’

Dat is volgens hem niet het enige. „De andere grote bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting, misschien nog wel griezeliger, komt uit het zakenleven. Vandaag de dag is het eigendom van de media geconcentreerd in de handen van een heel klein groepje ondernemers dat nauwe banden met de heersende partij heeft. NDTV, het laatste onafhankelijke televisiestation dat zich had weten te onttrekken aan populistische controle, is net in handen gekomen van Gautam Adani [een schatrijke bondgenoot van premier Modi].”

Veel van de recente ontwikkelingen in India zijn volgens Ghosh bepaald niet autonoom, maar vallen rechtstreeks terug te voeren op een mondiale trend. Met name in de Verenigde Staten is die sterk. De uit Kolkata afkomstige Ghosh, het voormalige Calcutta, weet waarover hij het heeft. Hij is getrouwd met een Amerikaanse, woont ongeveer de helft van de tijd in New York en volgt de Amerikaanse politiek op de voet.

Laten de Indiase hindoe-nationalistische leiders zich dan echt inspireren door de Amerikaanse politiek?

„Heel sterk. Vaak kopiëren ze direct de Amerikaanse rechtse sociale media bij hun aanvallen op de liberale democratie. Ze gebruiken precies dezelfde termen en omschrijvingen. De ironie is dat, hoewel ze zich beroepen op hun nationalisme, ze die Amerikaanse voorbeelden precies nadoen.”

CV Amitav Ghosh Amitav Ghosh (1956) is auteur van onder meer de romans Glazen Paleis en Hongerig Getij. Zijn meest recente boek is The Nutmeg’s Curse, waarin hij de huidige klimaatverandering deels terugvoert op het roofkapitalisme dat begon met de uitroeiing van de bevolking van de nootmuskaatrijke Indonesische Banda-eilanden door de Nederlander Jan Pieterszoon Coen. Daarover gaf hij vorige maand een lezing in Amsterdam.

Alleen Amerikaanse voorbeelden?

„Ook veel uit de islamitische wereld, met name uit het buurland Pakistan. In Pakistan wordt de vrijheid van meningsuiting al twintig tot dertig jaar bedreigd. Al onder de Pakistaanse president Zia ul-Haq begon daar een koppeling van de staat met een soort islamitisch extremisme. Dat speelde een belangrijke rol bij het ontstaan en de opkomst van welhaast het spiegelbeeld daarvan in India. Indiase intellectuelen spreken van de Pakistanisering van de Indiase hindoes. Soms als grap, maar we moeten dat echt serieus nemen.”

Maar India was toch juist altijd een seculiere democratie?

„Weet u, mensen worden altijd beïnvloed door hun buren. Wij in India hadden de illusie dat je een grens tussen landen kon trekken en dat India een uitzonderlijk land was, anders dan Pakistan, omdat wij een democratie waren. Het was een dapper experiment om te denken dat je de seculiere tradities in een land kon bewaren zonder acht te slaan op wat er bij de buren gebeurde.”

Er lijkt nauwelijks meer een weg terug in India?

„U doelt op de onmogelijkheid van een regeringswisseling. Ook dat heeft te maken met een mondiale trend, bijvoorbeeld de entree van schimmig geld in de politiek, ook weer net als in de VS. De regerende partij in India heeft nu de beschikking over misschien wel honderd keer zoveel geld als de Congrespartij en andere partijen in de oppositie. De hoeveelheid geld die ze bij verkiezingen kan besteden, is ongelooflijk. Op grote schaal kopen ze daarmee ook politici van andere partijen om.”

Luister ook: Waarom 75 jaar onafhankelijkheid voor sommige Indiërs geen reden is tot feest

Maar de BJP werpt tegen dat ze de steun van de meeste Indiërs geniet?

„Dat kunnen we niet ontkennen. De realiteit is dat Modi en zijn regering enorm populair zijn. En als je zegt dat ze niet democratisch te werk gaan, zeggen zij: dit is wat de meerderheid wil.”

Vindt u India nog een democratie?

„Er zijn nog steeds deelstaten, waaronder mijn eigen deelstaat West-Bengalen, waar andere partijen aan het bewind zijn. Maar de Indiase democratie is ernstig verzwakt en verkiezingen zijn gereduceerd tot oefeningen in het managen van fondsen. Maar ook elders in de wereld zie je democratieën in crisis. Donald Trump heeft laten zien waar de achilleshiel van de democratie zit: als je maar voldoende onzekerheid weet te zaaien over het verkiezingsproces, stort het hele bouwwerk in.”

Durft u zelf nog vrijuit te spreken?

„Je moet oppassen op wat je zegt, maar dat doe je als schrijver altijd al. Vrijheid van meningsuiting betekent ook niet dat je er alles maar uit kunt flappen wat je wilt. Maar ik geloof niet dat ik mijn opstelling in dat opzicht heb veranderd.”