De documentairemaker droomt zich autobio

Er trekt een eindeloze stoet mannen voorbij op de roze sofa in Ruth Beckermanns spectaculaire, hilarische en vaak ongemakkelijke Mutzenbacher, vanaf deze week te zien op het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA). Dit is Freud 2.0. Soms zijn ze alleen, soms komen ze met z’n tweeën. Meestal zijn ze verlegen, maar ze hopen dat je daar niks van merkt, want hé, het zijn immers mannen en ze vinden het wel spannend dat Beckermann een casting heeft uitgeschreven voor een filmproject over de memories van de Oostenrijkse negentiende-eeuwse prostituee Josephine Mutzenbacher. Wat zij heeft opgetekend zijn rode-oortjes-verhalen.

De erotische roman, later toegeschreven aan auteur Felix Salten, was lange tijd een bestseller in het Duitse taalgebied. Heeft Mutzenbacher echt bestaan? Waren die memoires wel van haar? Hoeveel van deze mannen hebben hun seksuele voorlichting gekregen uit deze risqué en vaker ronduit ranzige getuigenissen over incestueuze verwikkelingen en seks tussen en met minderjarigen? Mutzenbacher is geen documentaire over een casting, maar over die vragen. De casting is de vorm van de film. Er is niets anders dan dat mannelijke ongemak in de coulissen van de werkelijkheid en precies daar gaat de film over.

Beckermann volgt het voorbeeld van de klassieker Salaam Cinema, waarin de Iraanse filmmaker Mohsen Makhmalbaf ook een casting uitschreef, in zijn geval om een film te maken over cinefilie. Ze stonden met rijen tot de einder. Zo graag wilden ze meedoen aan zijn film, niet per se om beroemd te worden, maar om deel uit te maken van het filmische wonder.

Theatrale middelen

Beide films zijn boekensteunen van het IDFA-focusprogramma Playing Reality. Een fijne dubbelzinnige titel die niet alleen aangeeft dat documentairemakers soms theatrale middelen nodig hebben om de werkelijkheid te representeren en na te spelen. Maar ook hoe soms het spelen de werkelijkheid wordt, zoals in The Hamlet Syndrome, waarin we een groep acteurs uit Oekraïne volgen terwijl ze Shakespeares beroemde twijfelaar repeteren. Het lijkt wel alsof Shakespeare de dialogen heeft geschreven voor hun vragen over de wankele politieke situatie in hun land en de voortdurende dreiging van oorlog.

Op vergelijkbare wijze gaat We’re Here to Try over twee Italiaanse theatermakers en huisgenoten die Fellini’s Ginger e Fred vertonelen, waarbij het toneelstuk over twee oudere kunstenaars een metafoor wordt voor hun eigen levens. Dat zien we ook in de al wat oudere film Moscow van de Braziliaanse filmmaker Eduardo Coutinho, waarin de gesprekken van de acteurs off stage uiteindelijk meer vertellen over het verlangen om elders te zijn dan het stuk Drie zusters van Tsjechov dat ze aan het repeteren zijn.

De openingsfilm All You See van IDFA gaat nog een stukje verder. Hier geen theatrale of literaire bronnen, maar animaties en abstracte beelden, home-movies en impressionistische scènes die herinneringen symboliseren, maquettes, decors en complete filmsets. De Nederlands-Iraanse regisseur Niki Padidar (bekend van docuserie Anna: Status, over influencer Anna Nooshin) keert nu de hele speelgoedkist om. Toch heb je nooit het gevoel naar een fictiefilm te kijken. De vorm van het verhaal over drie jonge vrouwen van verschillende leeftijden die vertellen hoe ze als vluchteling naar Nederland kwamen is volkomen transparant, zelfs een beetje brechtiaans. De theatrale elementen houden je wakker en alert op wat er wordt verteld.

Ensceneringen in documentaires zijn niet nieuw. Soms is het nodig omdat het niet mogelijk is iets te filmen of omdat er geen archiefbeelden zijn. Maar er lijkt dit jaar iets opwindends aan de hand in docu-land. De theatrale documentaires die in ‘Playing Reality’ zijn verzameld, vormen misschien wel een nieuw subgenre.

Vermorzeld door de industrie

In twee andere films van jonge vrouwelijke makers, Apolonia, Apolonia (Lea Glob) en Scenes With My Father (Biserka Suran), gebeurt precies hetzelfde. Ze spelen (een versie van) zichzelf. De documentairemaker droomt zich autobio. Of het nu verhalen van ‘nieuwkomers’ zijn die nooit oudgediende worden zoals in All You See. Of een portret van een jonge kunstenares die door de kunstindustrie wordt vermorzeld en zichzelf hervindt zoals in Apolonia, Apolonia. Of een gesprek tussen vader en dochter over hun Kroatische achtergrond (en waarom ze het daar nooit over hebben) in Scenes With My Father. Het gaat over identiteit.

Je zou kunnen zeggen dat deze makers de werkelijkheid ‘bespelen’, manipulatief, plagerig, maar ook als een instrument. In hoeverre de melodieën die ze voortbrengen echt en werkelijk zijn, daarover zal tijdens IDFA vast weer veel worden gediscussieerd. Is de documentaire weer een stapje verder weg van een betrouwbare weergave van de wereld? Of komt hij dichterbij zichzelf? Vertellen al die eclectische vormen ook iets over onze gefragmentariseerde wereld zelf?

Het laatste woord daarover is niet gesproken. En dat is ook het fijne van zo’n themaprogramma op een festival. Het geeft je vragen om op te kauwen. Het mag dan waanzin zijn, er zit systeem in, zouden we Shakespeares Hamlet kunnen citeren. Misschien is de wereld hun schouwtoneel en zijn documentairemakers zelf de spelers.

Slumberland Immersieve filmervaring tussen virtual reality en theater over slapeloosheid ten tijde van de aandachtseconomie. In Pursuit of Repetitive Beats De overeenkomsten tussen de do it yourself rave-cultuur uit de jaren tachtig en de nieuw undergroundscene zijn groot. Vindt het nachtleven opnieuw uit via een interactieve virtualreality-ervaring. En: let op de glowstick. The Hamlet Syndrome Kort voor de Russische inval in Oekraïne kwamen vijf jonge mensen samen in een oud theater in Kiev om een enscenering van Shakespeares Hamlet te repeteren. Zijn vragen werden hun vragen.

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven