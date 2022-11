Dankzij een bacterie is er toch leven in een dodelijke Roemeense grot

Waarschijnlijk gaat alles dood wat deze grot binnengaat. Op de grond ligt een uil, verderop ook een vleermuis, allebei gestikt. Via scheurtjes in de grond lekken vulkanische dampen de grot in, met alle gevolgen van dien. Niks overleeft op de bodem van de Zwavelgrot in de Roemeense Puturosu-berg – bijnaam Stinky Mountain. Ook net buiten de grot trekt het leven zich terug: planten beginnen pas verderop met groeien.

De omstandigheden zijn extreem door de vulkanische dampen. Zwavelgas slaat neer op de rotswand, waardoor het er uitzonderlijk zuur is: de pH-waarde is 1. Dat is even zuur als menselijk maagzuur, gemaakt om alles af te breken wat er binnenkomt. Het meeste leven kan een pH van 5 al niet meer aan, maar hier is het nog tienduizend keer zuurder. Met een beschermend pak kan je naar binnen, maar niet te lang: anders lossen je laarzen op.

Zonlicht of stromend water zou het makkelijker maken voor leven om zich in de grot te nestelen, maar ook dat ontbreekt. Omdat er geen zonlicht is, is er geen energiebron waar bacteriën of planten van kunnen groeien. En er stromen geen koolwaterstoffen zoals suikers naar binnen, waar organismen energie uit kunnen halen.

Een onderzoeker neemt monsters in de grot. Foto Jean-François Flot/Serban A. Sarbu

Snotterige substantie

Maar in 2015 deden onderzoekers een onverwachte vondst. Er loopt een horizontale strook van zo’n vijf centimeter breed over de grotwand, waar in een snotterige substantie allerlei micro-organismen blijken te zitten. Samen vormen ze een klein ecosysteem. Een internationale groep wetenschappers onderzoekt dit nu: hoe kan het ecosysteem daar bestaan? En, verder uitzoomend, waar ligt de grens van het leven?

Het leven in de Zwavelgrot zit precies op de muur waar vulkanische gassen in contact komen met ‘gewone’ lucht. Het vulkanische gas is zwaarder, dus zakt naar de bodem, boven in de grot zit zuurstofrijke lucht. Het is makkelijk te zien waar de levensvatbare strook zit, namelijk op de grens tussen het vulkanische gas en de lucht: de onderkant van de grot is gifgeel door de neergeslagen zwavel.

Het ecosysteem kan precies op het grensvlak bestaan omdat het gebruikmaakt van methaan uit de vulkanische gassen onderin en zuurstof uit de lucht bovenin, blijkt nu. Dat is te danken aan één bijzondere bacterie die het middelpunt van het kleine ecosysteem is, schreef een internationale groep wetenschappers vorige week in Nature Microbiology.

De bacterie is om veel redenen bijzonder. Alleen al omdat het een zogenoemde mycobacterie is. Veel mycobacteriën zijn ziekteverwekkers – de bekendste zijn de tuberculosebacterie en de leprabacterie – die niet zonder gastheer groeien. „Maar deze jongen leeft vrij”, zegt Wilbert Bitter, hoogleraar moleculaire en medische microbiologie aan het Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit. „Het was wel bekend dat er mycobacteriën in het milieu groeien, maar dat er een bestaat die zó dominant in een grot voorkomt, dat is wel bijzonder.”

Bovendien blijkt de grotbacterie vrij nauw verwant aan de tuberculosebacterie. Bitter onderzoekt veel mycobacteriën, en in het bijzonder tuberculose. „Daardoor leert deze bacterie ons weer meer over de tuberculosebacterie.”

Maar nog bijzonderder is dat deze mycobacterie ‘methanotroof’ is: hij kan het gas methaan afbreken, en gebruikt daarvoor zuurstof. De bacterie kan leven van de energie die daarbij vrijkomt. „Dat is niet zo makkelijk”, zegt Bitter. „Er zijn maar weinig bacteriën die dat onder de knie hebben.”

De hypothese dat de bacterie zo leeft, kwam van Rob van Spanning, op zoek naar de energiebron van het ecosysteem. Hij is onderzoeker van moleculaire celbiologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en eerste auteur van de studie. „Ik had al kennis van de verschillende eiwitten die betrokken zijn bij de afbraak, van methaan naar koolstofdioxide”, zegt hij. „Dus ik kwam al snel tot de gedachte, het zal toch niet zo zijn dat deze bacterie dat ook kan?”

Losse stapjes in het proces

De afbraak van methaan naar koolstofdioxide in de natuur gaat stapsgewijs, en voor elke stap is een ander eiwit nodig. Bij elke reactie komt er een zuurstofatoom bij, of valt waterstof weg. Een eiwit verzorgt de reactie van methaan (CH 4 ) naar methanol (CH 4 O); een ander die van methanol naar formaldehyde (CH 2 O); een derde verzorgt de productie van formiaat (CHO 2 -); een vierde de laatste reactiestap, naar CO 2 .

Sommige bekende mycobacteriën kunnen losse stapjes in dit proces uitvoeren. Maar de mycobacterie in de Zwavelgrot maakt alle vier eiwitten aan, blijkt uit een dna-analyse. Niet eerder is een mycobacterie gevonden die dit kan. De onderzoekers stellen een logische naam voor: Mycobacterium methanotrophicum.

„Wij zien de bacterie als basis van de voedselpiramide”, zegt Spanning. „Wanneer deze micro-organismen doodgaan, komt de inhoud vrij voor andere leden van de gemeenschap. Helemaal aan de top van de voedselpiramide zit altijd een predator – dat is in de grot waarschijnlijk een schimmel.” De bacterie profiteert waarschijnlijk ook weer van andere bacteriën, die stikstofhoudende voedingsstoffen aanmaken.

„De grot laat zien dat micro-organismen heel veel verschillende oplossingen hebben gevonden om in zulke milieus te leven”, zegt Mike Jetten, hoogleraar ecologische microbiologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en niet verbonden aan het onderzoek. Een „mooie moleculaire studie”, vindt Jetten, die dieper inzicht geeft: „De grot is vrijwel helemaal afgesloten van de buitenwereld. Zulke systemen zijn goede analogen om het leven op de oude aarde of mogelijk andere planeten te begrijpen.”