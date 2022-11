Caroline Garcia is een tenniskoningin zonder kroon

Caroline Garcia steekt de masterstitel in haar tas”, zo luidde de kop van L’Equipe. Zelfs de Frans sportkrant werd verrast door de machtsgreep van hun landgenote.

„Caroline wie?”, zullen vele tennisliefhebbers zich afvragen. Caroline Garcia dus. Deze relatief onbekende 29-jarige Française had aan een superweek genoeg om maandagnacht de WTA Finals in het Amerikaanse Fort Worth (Texas) op haar naam te schrijven. Garcia rekende in de finale in twee sets (7-6 en 6-4) af met de Wit-Russische Aryna Sabalenka (24) en stond tot verrassing van vriend en vijand met de Billie Jean King Trophy in haar handen. De grootste prijs (goed voor 1,2 miljoen euro) die ze tot dusver in haar carrière won. Zeventien jaar nadat Amélie Mauresmo als laatste Française de Finals won.

Dat Garcia zegeviert op het toernooi waar de beste acht speelsters van het seizoen traditioneel aan het einde van het seizoen tegen elkaar strijden, zegt veel over de huidige status van het vrouwentennis. En dan vooral over het gebrek daaraan. In het jaar dat een groots kampioene als Serena Williams (winnares van vijf WTA Finals en 23 grandslamtoernooien) afscheid nam van de sport (onder miniem voorbehoud), kroonde Garcia zich tot ‘de beste van de wereld’. Zonder dat ze ooit één grandslamtoernooi wist te winnen. Een tenniskoningin zonder kroon.

In de marge

Garcia – geboren op 16 oktober 1993 in het Franse Saint-Germain-en-Laye – gold als een veelbelovend juniore toen ze op haar zeventiende professional werd. Maar ze kon de verwachtingen lang niet waarmaken. Haar loopbaan voltrok zich de voorbije twaalf jaar grotendeels in de marge van het internationale toptennis, enkele uitschieters daargelaten. Garcia maakte in Frankrijk vooral naam door in 2016 aan de zijde van haar landgenote Kristina Mladenovic het dubbeltoernooi van Roland Garros te winnen. Een prestatie die ze dit jaar herhaalden.

Garcia – rechtshandig, dubbelhandige backhand – wist in het enkelspel aan de hand van haar coachende vader Louis Paul Garcia nooit de absolute top te halen. Al was ze er in 2017 en 2018 dichtbij. Met een kwartfinale op Roland Garros en een plek in de vierde ronde op Wimbledon plaatste ze zich vijf jaar geleden voor haar eerste WTA Finals. Ze strandde destijds in de halve finale. Op 10 september 2018 mocht Garcia zich de nummer vier van de wereld noemen. In het begin van dit jaar had ze nooit verwacht dat ze nu opnieuw zo hoog zou komen te staan. Achter nummer één Iga Swiatek, US Open-finaliste Ons Jabeur en de teruggekeerde Jessica Pegula.

Lees ook: een profiel van Serena Williams, de succesvolste speelster ooit, die van meet af aan als rolmodel werd gezien

Garcia kreeg de afgelopen jaren mede door een hardnekkige blessures aan haar linkerhiel met een terugval te maken. Ze begon als de nummer 74 van de wereld aan dit jaar. Maar na een kwakkelend begin, beleefde ze onder leiding van haar nieuwe coach Bertrand Perret een opmars. Garcia neemt met agressief en aanvallend tennis vanaf de baseline doorgaans het initiatief. Ze combineert een breed arsenaal aan slagen met uitstekend voetenwerk. Met toernooiwinst in Cincinnati en een plaats in de halve finale van de US Open keerde Garcia terug in de top-tien. Daarna haalde ze in drie toernooien slechts één keer de volgende ronde. Vlak voor de WTA Finals brak ze met Perret.

Garcia groeide ondanks die breuk de afgelopen week uit tot de smaakmaker in de Dickies Arena van Fort Worth waar in het verleden artiesten als Rod Stewart, Michael Bublé en Paul McCartney het publiek vermaakten. Op weg naar de finale versloeg ze Coco Gauff en Daria Kasatkina, voordat ze ten onder ging tegen topfavoriete Swiatek.

Garcia mocht als tweede van haar poule door naar de halve finales waarin ze afrekende met Maria Sakkari. Tot haar verrassing stuitte ze in de eindstrijd op Sabalenka, die de nummer één van de wereld Swiatek had verslagen. Garcia speelde op het juiste moment de partij van haar leven. Ze gaf Sabalenka vooral een masterclass serveren.

Garcia kreeg de beker uit de handen van Chris Evert, die vijftig jaar geleden de eerste WTA Finals won. Ze staan beiden nu in een rijtje met grote kampioenen als Martina Navratilova, Steffi Graf, Monica Seles, Maria Sjarapova en de zusjes Williams. Toch mag Garcia zich niet met goed fatsoen de beste tennisster van de wereld noemen.

Die titel is voor de nummer één Swiatek – winnares van drie grandslamtoernooien. Maar nog wel zonder eindzege bij de WTA Finals. Garcia wist haar elf proftitels op gravel, gras, hardcourt (outdoor) en hardcourt (indoor) te winnen. Als ze de titel wereldkampioen verdient, dan die van de veelzijdigheid.