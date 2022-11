Boze seriefans schreeuwen steeds harder

Online petities, ze zijn er in allerlei soorten en maten. Soms worden ze ingezet om maatschappelijk onrecht aan te kaarten. En soms worden ze aangemaakt om te klagen over populaire tv-series. Een petitie om het fel bekritiseerde slotseizoen van Game of Thrones opnieuw te maken, staat nog steeds online en is bijna twee miljoen keer ondertekend. Afgelopen week moesten de makers van de grote Netflix-serie The Witcher eraan geloven nadat bekend werd dat hoofdrolspeler Henry Cavill na het komende, derde, seizoen zal stoppen. De rol van monsterjager Geralt van Rivia zal vanaf de vierde reeks overgenomen worden door Liam Hemsworth. Fans waren niet blij met deze wissel, iets wat Netflix en de acteurs waarschijnlijk al zagen aankomen. Ze hadden goed nagedacht over de aankondiging: beide acteurs deelden het nieuws via sociale media en hadden lovende woorden voor elkaar. Dat bleek niet voldoende, want al snel ging er een petitie rond met dwingende eisen: „Jullie MOETEN Henry Cavill behouden en de schrijvers vervangen.” Ten tijde van dit schrijven is de petitie ruim 160.00 keer ondertekend.

De schrijver van de petitie stelt dat Cavill niet zou stoppen omdat hij te druk is met andere rollen, maar omdat hij zou botsen met de makers. The Witcher is gebaseerd op het werk van schrijver Andrzej Sapkowski, maar bij een groot publiek bekend geworden dankzij een reeks videogames. Cavill zou zelf een groot fan zijn, terwijl de schrijvers zouden neerkijken op het bronmateriaal.

Bedreigingen

Het eisen van iemands ontslag komt vaker voor. Sommige fans koppelen een groot deel van hun identiteit aan een bepaald ‘merk’ (zoals Star Wars of Marvel) en hebben het idee dat ze recht hebben op bepaalde dingen. Wanneer ze ontevreden zijn, volgen er petities en acties op sociale media. Soms wordt het erger en komen er bedreigingen bij kijken, vaak in combinatie met racisme en seksisme.

Deze zomer moesten Disney en Amazon oproepen doen te stoppen met bedreigingen aan het adres van acteurs van kleur die in grote series zaten (respectievelijk Obi-Wan Kenobi en The Rings of Power). Lang werd dit soort haat genegeerd, maar Hollywood begint zich explicieter uit te spreken. Dat blijkt nodig, want het is inmiddels zo ver dat acteurs zelfs al aangevallen worden als het gerucht gaat dat ze gecast zijn. Actrice Eiza González moest onlangs op Twitter een bericht plaatsen met het verzoek om haar niet langer aan te vallen. Het gerucht ging dat ze in een nieuwe serie met superheld Daredevil zou zitten. De strekking van de kritiek: de Mexicaanse González zou het Griekse personage Elektra niet kunnen spelen. Ze schreef dat ze het fijn zou vinden als ze geen boze berichten meer kreeg over een rol waar ze niets over weet. „Bedankt en ik wens jullie het allerbeste”, sloot ze haar tweet af.

Lees ook: Disney hekelt racisme tegen ‘Obi-Wan Kenobi’-actrice Moses Ingram