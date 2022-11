Eerste stembussen voor Amerikaanse Congresverkiezingen geopend

De eerste stembussen gingen dinsdagochtend om 06.00 uur lokale tijd (12.00 uur Nederlandse tijd) open in onder meer Connecticut, Indiana, Maine, New Jersey, New York and Virginia. De verkiezingen eindigen om 07.00 uur Nederlandse tijd op woensdag: dan is het dinsdagavond 21.00 uur in Alaska en sluiten ook daar de stembureaus.

De eerste stembureaus voor de Amerikaanse Congresverkiezingen zijn dinsdag geopend. In een aantal staten aan de de oostkust, waar het zes uur eerder is dan in Nederland, kunnen de eerste Amerikanen hun stem uit brengen op een lokale kandidaat in het Congres.

In de Verenigde Staten vinden dinsdag de Congresverkiezingen plaats. Het is voor het eerst sinds de presidentsverkiezing van 2020 dat Amerikanen weer naar de stembus mogen voor landelijke verkiezingen. Zij kunnen onder meer stemmen voor het Huis van Afgevaardigden (435 zetels) en een derde van de Senaat (35 zetels).

Hoewel het geen presidentsverkiezingen zijn, worden de Congresverkiezingen wel beschouwd als een referendum voor de zittende president. De uitslag is bepalend voor hoe de tweede helft van de regeertermijn van president Joe Biden er uit gaat zien.

Democraten hebben sinds de vorige Congresverkiezingen in 2018 een nipte meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, onder leiding van voorzitter Nancy Pelosi. Volgens peilingen is de kans groot dat de Republikeinen de meerderheid in het Huis veroveren. In de Senaat is de verdeling sinds 2020 gelijk.

Amerikanen mogen daarnaast ook nog hun stem laten horen over andere uiteenlopende zaken. Zo zijn er verkiezingen voor bestuurders in staten en steden en zijn er in sommige staten referenda. Zo kunnen in zes staten mensen hun mening geven over abortus en in vijf staten over de legalisering van marihuana voor recreatief gebruik.

