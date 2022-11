Op het CDA-congres afgelopen zaterdag liet partijleider Wopke Hoekstra de in Nijkerk bijeen gekomen partijleden weten dat de huidige instroom van migranten niet vol te houden is, omdat er eenvoudigweg onvoldoende woningen en ruimte is om al die nieuwkomers op te vangen. Dat het thema migratie veel politici bezighoudt, is niets nieuws, maar wel dat de discussie steeds vaker wordt gevoerd in de context van ‘overbevolking’.

Leo Lucassen is directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar te Leiden.

Vier jaar geleden besloot het kabinet dat er een onderzoek naar de ‘mogelijke overbevolking’ moest komen en na een lange aanloop installeerde minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA) deze zomer een heuse ‘Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050’. Die moet de „uitdagingen en onzekerheden” die samenhangen met vergrijzing en migratie in kaart brengen. Hoewel de term ‘overbevolking’ in de Kamerbrief ontbreekt, is duidelijk dat breed gedeelde zorgen over een verdere groei van de bevolking de belangrijkste aanleiding vormen.

De aandacht voor het oplopende aantal asielverzoeken en het falende opvangsysteem, en daarnaast de structurele uitbuiting van honderdduizenden Oost-Europese arbeidsmigranten, heeft die zorgen alleen maar actueler gemaakt. Met name aan de rechterkant van het politieke spectrum klinkt de roep om de immigratie, meestal verengd tot asielzoekers, terug te dringen omdat anders de verzorgingsstaat en de eigen cultuur – wat die dan ook in moge houden – in gevaar komen. Terwijl voor anderen de klimaatverandering en druk op de natuur de belangrijkste redenen zijn om de grenzen te sluiten.

Van anticonceptie tot emigratie

Zorgen over overbevolking zijn overigens niet van vandaag of gisteren. Zo was geboortebeperking een speerpunt van de in 1881 opgerichte Neo-Malthusiaanse Bond (voorloper van de NVSH), die meende dat de te grote gezinnen van arbeiders verantwoordelijk waren voor de armoede en sociale problemen in de onderklasse. Aanhangers van deze stroming, zoals de anarchist Jan Rutgers en de feministe Aletta Jacobs, zagen de oplossing in de verspreiding van anticonceptiemiddelen.

Na de Tweede Wereldoorlog, toen Nederland zo’n 10 miljoen inwoners telde, werd ‘overbevolking’ opnieuw als een acuut probleem beschouwd. Het door de oorlog gehavende land kampte met een enorme woningnood en zou niet in staat zijn om de groeiende bevolking van werk, huizen en voedsel te voorzien. Onder de opeenvolgende kabinetten-Drees zette de overheid daarom vol in op emigratie. Door een grootscheepse overheidscampagne werden met name plattelanders aangezet om definitief naar overzeese gebieden (Canada, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland) te vertrekken. De sombere economische vooruitzichten en de dreiging van de Derde Wereldoorlog met Noordwest-Europa als strijdtoneel, was voor zo’n half miljoen Nederlanders reden om die grote stap te zetten.

Die uittocht werd al snel teniet gedaan door de immigratie van zo’n 300.000 ‘repatrianten’ uit het voormalige Nederlands-Indië. En omdat uiteindelijk een derde van al die emigranten weer naar het vaderland terugkeerde, was er per saldo weinig winst behaald. Met de Club van Rome (1972), die de uitputting van de aarde op de agenda zette, nam de aandacht voor bevolkingsgroei weer toe en in 1994 zag de ‘Club van Tien Miljoen’ het licht die de Nederlandse (en wereld)bevolking aanzienlijk wil reduceren.

Nexit

Nu het doel van de neo-malthusianen is bereikt en natuurlijke groei is omgeslagen in een demografische krimp, richt alle aandacht zich op het sterk groeiende positieve migratiesaldo dat in 2019 voor het eerst boven de 100.000 uitkwam.

Het migratiebeleid zelf biedt echter maar beperkte mogelijkheden om bevolkingsgroei af te remmen. De meeste migranten zijn immers EU-burgers die – net als Antillianen – vrij toegang hebben, om hier te werken, te studeren of zich bij hun gezin te voegen. Daarnaast bestaat een deel van de ‘derde landers’ uit Azië en de Amerika’s uit hoogopgeleide en zeer gewilde kennismigranten. Resteren asielzoekers, die slechts een klein deel van de totale immigratie uitmaken. Bovendien is Nederland verplicht om degenen die aan de criteria van het Vluchtelingenverdrag voldoen de kans te geven hier een nieuw leven op te bouwen.

Kortom, de instrumenten van het migratiebeleid hebben alleen effect als er rigoureuze politieke beslissingen zouden worden genomen, zoals een Nexit en het opzeggen van het Vluchtelingenverdrag. Wie die kant niet op wil, zal in de arbeidsmarkt en de economie moeten ingrijpen. Met als meest voor de hand liggende oplossing het terugdringen van de doorgeschoten flexibilisering en de uitbuiting van arbeidsmigranten door uitzendbureaus. En daarnaast het inkrimpen van sectoren die op laagbetaalde arbeidsmigranten drijven, zoals de logistiek en distributie, de glastuinbouw en slachthuizen (en bio-industrie). Gebeurt dat niet, dan blijven toespraken als die van Hoekstra praatjes voor de vaak.