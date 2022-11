‘Woonmachines’ met gebreken

„La maison est une machine à habiter”, beweerde de Zwitserse architect Le Corbusier 99 jaar geleden geleden stellig. Van de serie witte woonmachines die de invloedrijkste architect van de 20ste eeuw in en rondom Parijs bouwde, is de Villa Savoye de laatste en beroemdste. Het buitenhuis in Poissy dat hij eind jaren twintig ontwierp voor het echtpaar Savoye is niet veel meer dan een platte witte doos op poten met een enorm windscherm op het dakterras.

Niet alleen om zijn puristische machine-architectuur wordt de Villa Savoye nog altijd bewonderd, maar ook omdat het huis lijkt te zweven als een ‘doos in de lucht’, zoals Le Corbusier dat zelf noemde. Een eeuw geleden werd het tarten van de zwaartekracht een thema in de moderne architectuur en begon de nog altijd voortdurende wedstrijd ‘wie bouwt het best zwevende gebouw’. Met de Villa Savoye werd Le Corbusier in 1930 de voorlopige winnaar.

Een week nadat het echtpaar Savoye en hun zoon Roger hun buitenhuis hadden betrokken, bleek het een slecht functionerende machine. De villa lekte op verschillende plekken. Als het hard regende, stroomde het water langs een muur in de slaapkamer van Roger. Le Corbusier beloofde er iets aan te doen, maar liet de bewoners ook fijntjes weten dat ze wel moesten beseffen dat ze een beroemd huis bezaten.

Zes jaar later waren de problemen nog altijd niet verholpen. „Het regent in de hal, het regent op de hellingbaan en de garagemuur is compleet doorweekt. Bovendien regent het nog steeds in mijn badkamer”, klaagde Eugénie Savoye in een brief aan Le Corbusier. Na bijna tien jaar in hun gebrekkige woonmachine te hebben gebivakkeerd, wilden de Savoyes een proces beginnen tegen de beroemde architect wegens wanprestatie. Door de Duitse invasie in Frankrijk in 1940, waarvoor het echtpaar op de vlucht sloeg, ging dit niet door.

Farnsworth House in Plano, niet ver van Chicago. Foto Edith Farnsworth House

Pas in 1951 werd Le Corbusier onttroond als kampioen ‘zwevende architectuur’. In dat jaar werd in Plano, niet ver van Chicago, een buitenhuis voltooid dat de Duitse übermodernist Ludwig Mies van der Rohe had ontworpen voor de arts Edith Farnsworth. Trouw aan zijn lijfspreuk ‘weniger ist mehr’ ontwierp de in 1938 naar de Verenigde Staten geëmigreerde Mies van de Rohe een nog beter zwevende doos dan de Villa Savoye. Terwijl Le Corbusiers villa in de lucht een bijna onzichtbaar glazen benedenverdiepinkje op de begane grond heeft, is het Farnsworth House een langwerpige, rechthoekige doos met geheel glazen wanden die, ingeklemd tussen acht stalen balken, een meter boven de grond zweeft.

Ook Edith Farnsworth merkte al gauw dat haar buitenhuis een gebrekkige woonmachine was. ’s Zomers was het binnen te heet om er te verblijven en ’s winters was het huis niet warm te stoken. Bij gemiddeld weer zonder zon bleef er van de doorzichtigheid van het Farnsworth House niets over doordat de glaswanden altijd beslagen raakten.

Farnsworth begon een proces tegen Mies van der Rohe, ook wegens wanprestatie. Dat verloor ze kansloos. Ze had Mies’ ontwerp immers goedgekeurd, vond de rechter, dus wist ze dat ze een zwevende glazen doos zou krijgen. „Ik was al beroemd, nu is zij het ook”, zei Mies van der Rohe over het geruchtmakende proces.