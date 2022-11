Voor Beyond Meat zit nu zo’n beetje alles tegen

Tegenvallende verkopen, stijgende inkoopprijzen en sinds de zomer van vorig jaar ook een sterk verminderde trek bij de belegger: Beyond Meat heeft het aan alle kanten zwaar op de beurs. En met de dreigende recessie in veel afzetmarkten ziet de nabije toekomst voor de Amerikaanse producent van vleesvervangers er ook niet bijster goed uit. De prijs voor een aandeel van Beyond Meat staat met zo’n 15 dollar op een historisch dieptepunt. De koers is dit jaar ruim 75 procent gedaald, en staat vergeleken met het hoogtepunt tot dusver (234,90 dollar in juli 2019) nu ruim 90 procent lager.

Dat terwijl het beursverhaal van Beyond Meat zo mooi was begonnen. Toen het bedrijf uit Los Angeles begin mei 2019 naar de beurs stapte, zag de wereld er anders uit. De markt voor vleesvervangers groeide hard. Plantaardige burgers, gehakt en worstjes: veel consumenten waren nieuwsgierig naar al die nieuwe vleesloze beter-voor-de-planeetproducten die plots in de schappen lagen. En waren bovendien bereid om de portemonnee te trekken. Ook investeerders, onder wie acteur Leonardo DiCaprio en Microsoft-oprichter Bill Gates, stonden in de rij. Met het geld uit de beursgang, moest vooral grote concurrent Impossible Foods uit Silicon Valley op afstand worden gezet. Omdat Beyond Meat geen genetisch gemodificeerde ingrediënten gebruikt, leverde dat alvast een voorsprong op: het kreeg – in tegenstelling tot Impossible – toestemming om zijn producten op de Europese markt te verkopen. Het moest Beyond Meat (jaaromzet 465 miljoen dollar) helpen om eindelijk winstgevend te worden.

Maar de vraag naar vleesvervangers is, onder druk van de historisch hoge inflatie, piepend en krakend tot stilstand gekomen. Daarbij maakt de gedaalde koopkracht vleesproducten aantrekkelijker voor de ‘flexitariër’, die soms het vlees laat staan. Volgens topman Ethan Brown ligt de gemiddelde verkoopprijs van rundergehakt op 4,90 dollar per pond, tegenover 8,35 dollar per pond voor het plantaardige gehakt van Beyond Meat. „Een zeer moeilijk propositie”, aldus Brown zelf.

Bovendien is de concurrentie toegenomen nu grote voedselbedrijven zoals Nestlé, Cargill, Kellogg en Unilever (met dochterbedrijf De Vegetarische Slager) plantaardige producten aanbieden, en intussen ook supermarkten, waarvan veganistische huismerkproducten over het algemeen goedkoper zijn.

Van die hoge inflatie is ook Beyond Meat voorlopig niet af. De prijs voor boodschappen in zijn grootse afzetmarkt de VS, steeg in augustus met 12 procent op jaarbasis. Het leidde tot een verlaagde omzetverwachting bij Beyond Meat, dat in oktober zijn eerste grote bezuinigingsronde aankondigde. Zo’n 200 banen – een vijfde van het personeelsbestand – worden voor het einde van het jaar geschrapt.

Nederland behoort samen met het VK, Ierland en de Scandinavische landen tot de grootste Europese afzetmarkten voor vleesvervangers. De Nederlandse retailomzet steeg van 105 miljoen euro in 2017 naar 225 miljoen euro vorig jaar. Dit jaar koerst die omzet af op zo’n 220 miljoen euro, verwacht voedingseconoom Thijs Geijer van ING. „Je komt wellicht op een punt van verzadiging, doordat in de initiële vraag is voorzien en er tegelijkertijd weinig nieuw aanbod van vleesvervangers is”, zegt Geijer. Hij wijst ook op de inflatie, die premium producten onaantrekkelijker maakt.

Voor Beyond Meat resteert de lange termijn, waarbij analist Rebecca Scheuneman van Morningstar verschillende redenen voor optimisme ziet. Zij ziet de interesse voor vleesvervangers vooral in Europa terugkeren, deels door de samenwerking met McDonald’s, die de vleesloze ‘McPlant’ met Beyond Meat maakt.

Beyond Meat presenteert woensdag zijn derdekwartaalcijfers.