Achteraf moet ik het Maria, mondhygiëniste en verpester van weken, nageven: haar lukte iets wat anderen niet was gelukt – ze kreeg me zover om mijn verstandskiezen te laten trekken. Maria had me sinds de vorige afspraak, een half jaar eerder, de tijd gegeven om een besluit te nemen. Ik wist dat ze er uiteindelijk uit zouden moeten, dat vertelden de experts en hun foto’s me al tien jaar. „Je zou bellen”, zei ze streng. „Ja, maar jullie beloofden míj te bellen als de kaakchirurg had bevestigd dat het in mijn geval een gemakkelijke ingreep zou zijn”, sputterde ik lachend tegen. Zij lachte niet, nooit, ze is een blauwe envelop van de Belastingdienst met een mondkapje. „Ja, dag! Zeg maar, november, welke dag? Welke. Dag? Hoe laat? Negen uur, halftien? Nou?”

Mijn uitstelgedrag heeft door de jaren heen een bijna ziekelijk karakter gekregen. Ik doe zelden iets vandaag, als het ook morgen kan. Generatiedingetje wellicht, want die van mij is opgegroeid met zoveel potentiële afleiding dat ze verleerd lijkt ook maar het kleinste ongemak te verdragen.

Op de middelbare school maakte ik al liever een paar uur een planning vóór het leren waaruit bleek dat ik nog niet hoefde beginnen met daadwerkelijk leren, dan dat ik gewoon alvast begon. En het is alleen maar erger geworden. Waarom kleren strijken die ik niet meteen aantrek, waarom het oud papier wegbrengen als er met een beetje geprop nog wel een week bij kan? Waarom kijken naar die lijst met klusjes op het krijtbord dat ik in de gang hing precíés hierom, als ik ook met mijn ogen dícht de woonkamerdeur open kan maken?

Ik had weinig last van die verstandskiezen, ze waren aan de linkerkant al redelijk doorgekomen. Ja, eens in het half jaar had ik een tijdje pijn, maar ach, dat trok weg. Ze stonden niet foutgeparkeerd in mijn kaak, dus ik voelde de noodzaak niet. De lijdensweg van ervaringsdeskundigen om me heen hielp daarbij niet.

Wat bij mij wél helpt: dreigementen, doemscenario’s, deadlines. Hoe langer ik wachtte, hadden tandartsen me al vaker op het hart gedrukt, hoe moeilijker de ingreep wordt, hoe pijnlijker ook. En ik had nu dan wel weinig last, dat zou veranderen. Maria had mijn handleiding duidelijk gelezen en gijzelde me in dat helverlichte rotkamertje met een vollopende agenda en een donderpreek.

Dus daar zat ik deze week. De rij bleek spannender dan de achtbaan. Nog geen kwartier had ik in de tandartsstoel gezeten of ik stond alweer buiten, een stukje gaas in een van de gapende gaten in mijn deels verdoofde kaak. Twee kiezen en lang uitgesteld leed armer. „Over drie of vier weken de andere helft?”, vroeg Maria voor ik vertrok. „O nee zeg”, zei ik, „dat komt volgend jaar ergens wel.”

Er zit in dit hele gebeuren vast een metafoor voor iets groters.

