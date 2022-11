Als tandarts maak ik graag gebruik van Google Translate wanneer ik een patiënt in de stoel heb wiens taal ik niet machtig ben. Zo ook bij de behandeling van een mevrouw uit Oekraïne met kiespijn. Ik gebruik Google Translate, zij een Oekraïense variant. Als ik na het zetten van de verdoving wil kijken of die goed werkt, door op de kies te blazen, laat ze mij haar telefoon zien. Ik lees: „Als je blaast voelt het nog sensueel.”

