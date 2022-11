Woensdag begint het vijfde seizoen van The Crown, de veelgeprezen dramaserie over koningin Elizabeth II, en ditmaal zal de kijker vooraf worden gewaarschuwd dat het fictie betreft. Nogal wiedes bij een dramaserie zou je zeggen, maar die toevoeging blijkt noodzakelijk na het afgelopen seizoen, waarin het noodlottige huwelijk van Charles en Diana aan bod kwam. Actrice Emma Corrin zette een onvergetelijke Princess of Wales neer, waar ze niet alleen een Golden Globe en een Emmynominatie aan overhield, maar waardoor er bovendien stapels Dianafans bijkwamen. De kersverse idolaten lieten vervolgens duizenden haatberichten achter op de Twitter- en Instagram-accounts van de echte Charles en Camilla. Het liep zo de spuigaten uit dat Netflix de kijker nu van tevoren schijnt te gaan attenderen op het feit dat de The Crown historische fictie is en geen documentaire. Tja.

Vlak na het overlijden van Elizabeth II had Charles een woedeaanval. Hij moest een document ondertekenen maar zijn pen weigerde dienst. De monarch liep boos weg en het filmpje ervan ging viral. Zie je wel, zei men, wat een onmogelijke en verwende man is het toch, net zoals in The Crown. Koning Charles werd beoordeeld als het personage Charles, in plaats van als de mens. Men leek er niet bij stil te willen staan dat het zwaar moest zijn om in de voetsporen van iemand als Elizabeth II te moeten treden. Niemand opperde de mogelijkheid dat Charles’ uitbarsting misschien ook wel het gevolg was van het feit dat hij net zijn moeder had verloren.

Natuurlijk, ik ken de beste man (nog) niet, en ik kan niet weten waarom hij reageerde zoals hij deed. Misschien weet zelfs hij dat niet. Maar hij is ook maar een mens, en daarom lijkt mij een fictiedisclaimer van Netflix voor het nieuwe seizoen van The Crown op zijn plaats. Ook al weten we heus wel dat een monarchie, net zoals een serie, een geregisseerd verhaal is, waar hele pr-afdelingen dag en nacht mee bezig zijn. Ook al weten we, eveneens, dat er in zowel series als monarchieën behoorlijk wat geld omgaat. The Crown brengt miljoenen op, in het huis Windsor gaan vergelijkbare bedragen om, de toekomst van beide wordt bepaald door de bereidheid van derden om mee te gaan in het verhaal dat hun wordt voorgeschoteld. Allebei maken ze, als je er sec naar kijkt, deel uit van de entertainmentindustrie. Met dan wel het verschil dat bij een Netflixshow de kijker zich, al dan niet met behulp van een waarschuwing vooraf, ervan bewust is dat er achter het personage een persoon van vlees en bloed schuilgaat.

En dat is een welwillendheid die tot dusver met betrekking tot de échte Charles, en ook zijn echtgenote, vooralsnog ontbreekt.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.