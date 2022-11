Ten westen van Portugal ligt een republiek die gesticht is door Napoleon

De onlangs gestichte republiek Listenbourg heeft ongeveer alle elementen die een land behoeft: een president, een vlag, een volkslied, een taal, inwoners, ministeries, media-aandacht en een plek op de landkaart. De staat ten westen van Portugal en Spanje heeft maar één defect: het bestaat alleen online.

Het land is op 30 oktober bedacht door een 22-jarige Fransman die zich Gaspardo noemt. Hij plaatste een kaart van Europa op Twitter waarop hij een extra land had gefotoshopt ten westen van Spanje en Portugal. „Ik weet zeker dat Amerikanen de naam van dit land niet eens kennen”, schreef hij erbij. Hij sloot af met „ptdr” – de in Frankrijk veelgebruikte afkorting voor pété de rire, ontploft van het lachen.

Hij was niet de enige die lachte: binnen mum van tijd was #Listenbourg trending in Frankrijk, waar geregeld grappen worden gemaakt over de gebrekkige (topografische) kennis van Amerikanen. Op 31 oktober was Listenbourg de meest gezochte Google-zoekterm in het land.

Levenskwaliteit

In de dagen die volgden werd de tweet miljoenen keren gedeeld en bereikte de grap zo ook de rest van de wereld. Inmiddels is het een eigen leven gaan leiden. Internetgebruikers hebben onder andere een vlag, Twitteraccounts voor ministeries van het fictieve land en zelfs een soort IND waar mensen een verblijfsvergunning kunnen aanvragen gemaakt. Iemand bouwde een versie van Google Translate waarmee Franse teksten automatisch vertaald kunnen worden naar het listenbourgeois, een onbegrijpelijke taal met veel ringel-s’en.

Het land heeft ook een geschiedenis en identiteit gekregen: het zou ooit gesticht zijn door Napoleon (vandaar de N in de vlag, met een forse adelaar die erboven zweeft), er wonen 59 miljoen mensen, de levenskwaliteit is er hoog en de landschappen moeten er idyllisch zijn. Het Listenbourgse motto is Liberté, honneur, lueur (vrijheid, eer, licht) – de overeenkomst met de Franse revolutionaire leus Liberté, égalité, fraternité is niet ver te zoeken. En Gaspardo heeft zichzelf benoemd tot president.

Merchandise

De 22-jarige regeringsleider zei afgelopen weekend tegenover dagblad Le Parisien dat hij het succes van zijn tweet niet had verwacht. „De grap heeft me volledig overstegen, ik heb er geen enkele controle meer over”, zei hij. Aanvankelijk wilde hij alleen Amerikanen te kakken zetten, zoals zo veel van zijn landgenoten doen. Op YouTube en TikTok zijn talloze video’s te vinden waarop Franse jongeren Amerikanen vragen landen aan te wijzen op een kaart of vragen naar de namen van Europese hoofdsteden. Als het even kan etaleren ze daarin hun eigen (betere) topografische kennis.

Maar nu de grap zo’n vlucht heeft genomen, wil Gaspardo er ook iets positiefs mee teweeg brengen, zo vertelde hij aan Le Parisien. Hij overweegt een liefdadigheidsevenement te organiseren waarbij hij merchandise van Listenbourg wil verkopen ten behoeve van een goed doel. „Om te laten zien dat het internet goede dingen kan voortbrengen.”