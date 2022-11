‘Tegenwind’ voor PostNL: fors verlies door hoge inflatie en laag consumentenvertrouwen

PostNL heeft in de maanden juli, augustus en september van dit jaar een brutoverlies van 20 miljoen euro geleden. Dat blijkt uit maandag bekendgemaakte kwartaalcijfers. In oktober gaf het post- en pakketbedrijf al een winstwaarschuwing af. Door de hoge inflatie en het lage consumentenvertrouwen zag het grootste postbedrijf van Nederland het aantal afgeleverde poststukken teruglopen.

Afgelopen jaar noteerde het bedrijf in dezelfde periode nog een positief resultaat van 23 miljoen euro. De omzet in het derde kwartaal van dit jaar kwam uit op 709 miljoen euro, een daling van 3 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Naast de inflatie en het gedaalde consumentenvertrouwen heeft het bedrijf ook te maken met oplopende personeelskosten. In augustus maakte het bedrijf bekend zo’n duizend postbezorgers een vast contract aan te bieden.

PostNL-topvrouw Herna Verhagen spreekt in reactie op de cijfers van „tegenwind”, die naar haar verwachting de komende tijd zal voortduren. Het huidige, vierde kwartaal wordt volgens de topvrouw het „sterkste kwartaal” van het jaar. Veel Nederlanders zullen naar verwachting tijdens de feestdagen gebruikmaken van PostNL voor het versturen van onder meer kerstkaarten.

Het is al langer duidelijk dat PostNL in zwaar weer verkeert. Dat betekent een breuk met de eerste twee jaren van de coronapandemie, waarin het bedrijf profiteerde van het feit dat mensen meer pakketjes verstuurden. Onder meer de postzegelprijs gaat daarom per 1 januari omhoog: van 0,96 cent naar 1,01 euro.

