Spywareschandaal in Griekenland dijt uit

Op de mobiele telefoon van 33 Grieken, onder wie prominente politici, zakenlieden en journalisten, zijn sporen van de geavanceerde spyware Predator aangetroffen. Dat onthulde de Griekse krant Documento dit weekeinde. Onder de doelwitten bevinden zich diverse politici van de linkse oppositiepartij Syriza en leden van de conservatieve regering en hun familieleden. Het gaat daarbij om ministers die een slechte relatie hebben met premier Mitsotakis.

De onthulling vergroot de druk op de regering om openheid van zaken te geven over het uitdijende spywareschandaal. Dat kwam in juli aan het licht nadat bleek dat Nikos Androulakis, leider van de sociaal-democratische oppositiepartij Pasok en tevens Europarlementariër, doelwit was geweest van Predator.

„Dit zijn cruciale tijden voor de democratie”, stelde Syriza in een reactie. Hoewel diverse ministers tot de doelwitten behoren, had zondagavond vrijwel geen van hen gereageerd op de onthulling. Ook de gevestigde Griekse media, die in handen zijn van zakenlieden die nauwe banden hebben met de regering, hullen zich in stilzwijgen. Net als de premier.

Alleen minister van Buitenlandse Zaken Nikos Dendias liet van zich horen. „Het is ondenkbaar en gevaarlijk om te suggereren dat de premier de minister van Buitenlandse Zaken afluisterde”, aldus ‘kringen’ binnen zijn ministerie in Griekse media. Ze zeiden daarbij dat de regering voortdurend maatregelen neemt om de communicatie van de minister te beveiligen aangezien velen die zouden willen onderscheppen.

Het Europees Parlement heeft een commissie in het leven geroepen om misbruik van spyware in Europa te onderzoeken. Die was vorige week in Griekenland. Op de persconferentie vrijdag haalde Europarlementariër Sophie In ’t Veld (D66), rapporteur van de commissie, hard uit naar de Griekse regering. Ze zei dat de commissie de daders niet zal vinden zolang de autoriteiten niet bereid zijn informatie te delen. „Er missen nog honderd puzzelstukjes, maar je kunt de afbeelding al zien. Alles wijst in de richting van mensen in regeringskringen.”

