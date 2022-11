Scooterverhuurder Go Sharing trekt zich terug uit 32 gemeentes

Deelscooterverhuurder Go Sharing trekt zich terug uit een groot deel van de steden waar het bedrijf groene elektrische huursnorfietsen had staan. Nu kunnen klanten voor 24 eurocent per minuut nog terecht in 45 gemeentes, maar dat worden er later dit jaar nog slechts dertien. Het bedrijf richt zich vooral op grotere steden als Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Groningen.

Go Sharing zegt zich tot de terugtrekking gedwongen te voelen omdat in de kleinere steden en grote dorpen de verhuur van scooters niet rendabel genoeg is. Vooral de afgelopen maanden stagneerde het verbruik hier, zegt een woordvoerder. Of de terugloop in gebruik in kleinere steden te maken heeft met het verslechterde economische klimaat, kan hij niet zeggen. Omdat het gebruik achter blijft, kan het voor Go Sharing niet uit om serviceteams te laten rondrijden om de scooters te onderhouden.

Voor sommige plaatsen geldt dat alleen sprake is van een ‘winterslaap’. Dat geldt vooral voor de kustplaatsen. „We zien dat het gebruik daar in de zomermaanden prima is, maar in de winter sterk terugloopt.” Voor de andere plaatsen – waaronder Apeldoorn, Assen, Enschede en Hilversum – geldt dat nog wordt onderzocht hoe men hier in de toekomst terug kan keren.

Slechter investeringsklimaat

Go Sharing, dat drie jaar geleden werd opgericht, geeft toe dat in het besluit om zich terug te trekken ook het moeilijkere investeringsklimaat een rol speelt. Startup-bedrijven zoals Go hebben de afgelopen jaren relatief makkelijk investeringen kunnen binnenhalen dankzij de ruime financieringsmarkten en lage rentes, zonder dat zij al winst hoefden te maken. Nu de rentes oplopen, vragen financiers wél om uitzicht op rendement op leningen. Om die reden gaven in de eetbezorgmarkt spelers als Deliveroo en Gorrilas Nederland als markt al op.

Go heeft sinds 2020 Rabobank als investeerder, in 2021 kwam daar Opportunity Partners bij voor 50 miljoen euro. Het besluit om zich nu uit 45 plaatsen terug te trekken, is volgens de Go-zegsman in „nauw” overleg met hen genomen. „Zij geloven in de strategie, maar zien ook de uitdagingen in het huidige financieringsklimaat, waarin een focus op winstgevendheid boven groei de beste weg voorwaarts is.”

Go Sharing erkent dat het investeringsklimaat een rol speelt bij het terugtrekken

Go zegt nu in de grote steden waar het actief blijft, zich te concentreren op ‘kwaliteit’. Het rekensysteem om altijd vlakbij een scooter te hebben staan – klanten zijn bereid zo’n vier minuten te lopen naar de scooter - moet geperfectioneerd en de scooters moeten meer hufterproof en comfortabeler worden, aldus de zegsman.

Go Sharing ontkent dat de terugtrekking te maken heeft met de vele klachten over de leenscooters. Die blijken vaak defect en zouden door gebruikers te lukraak worden geparkeerd, tot ergernis van omwonenden en gemeenten. Volgens de zegsman valt zeker in de grote steden de overlast mee als je die afzet tegen het aantal gereden kilometers.

Geen scooters meer in Utrecht

Recentelijk besloot de gemeente Utrecht de vergunning voor scooterverhuur in de stad niet te verlengen. Die vergunning was in handen van Go-concurrent Tier. Volgens de gemeente had de scooter weinig meerwaarde ten opzichte van de deelfiets, omdat het gemiddelde aantal gereden kilometers (3,7 kilometer) gelijk lag. „[We geven] in onze stad de voorkeur aan actieve vervoersmiddelen (zoals lopen en fietsen)”, verklaarde de gemeente.

Volgens Go was het niet gek dat het aantal gereden kilometers in Utrecht laag lag. „De gemeente had bepaald dat de scooters én deelfietsen op vaste plekken gestald moesten worden”, legt de woordvoerder uit. „Al die plekken lagen relatief dicht bij het centrum. Met de scooter rijden naar Maarssen, De Bilt of Zeist kon dan niet. Wij zien in de steden waar wij actief zijn dat juist voor die ritten mensen een elektrische scooter pakken.” Go Sharing wil juist met zijn groene scooters voor die ritten een duurzamer en goedkoper alternatief zijn voor de auto. „Je moet dan wel van deur-tot-deur kunnen reizen.”

Gemeenten en inwoners klagen over defecte en rondslingerende scooters

In Utrecht is de vergunning van de elektrische bakfiets wel verlengd. Die is in handen van Cargaroo, die met gele bakfietsen werken van Urban Arrow. Zij zijn sowieso alleen actief in grote steden omdat het onderhoud dan rendabel uit te voeren is, zegt hoofd communicatie Ton Damen.

Het bedrijf ziet op dit moment geen teruggang in het gebruik. Gebruikers pakken de bakfiets voor het vervoer van kinderen en ritten naar de bouwmarkt of meubelboulevard, stelt het bedrijf. „We groeien rustig door. We zijn ook een minder luxe product dan de scooter, en bijna driekwart van onze gebruikers geeft aan onze bakfiets te pakken om een rit met de auto te vervangen.”

Ook Cargaroo ziet bij investeerders meer focus op een kortere terugverdientijd op de investering. „Maar omdat onze bakfietsen relatief duur zijn [tussen 4.500 en 6.000 euro, red], waren wij altijd al uitgebreid bezig met het terugverdienmodel.”