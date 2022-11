Rutte vreest ‘een stapeling’ van verantwoordelijkheden voor klimaatbeleid

Terwijl staatshoofden en regeringsleiders op de zondag begonnen, twee weken durende klimaattop in Sharm-el-Sheikh hun verklaringen afleggen, heeft gastland Egypte zijn eerste succes binnen. Er zal op deze top worden gesproken over de schuldvraag, over wie er verantwoordelijk is voor klimaatschade. En dat gebeurt niet in een van de vele bijzaaltjes, maar als een officieel onderdeel van de onderhandelingsagenda. Rijke landen hebben dat in de afgelopen jaren steeds weten te voorkomen.

„Een heel gevoelige discussie”, noemde premier Mark Rutte (VVD) het onderwerp maandagmorgen in een gesprek met RTL Nieuws, maar wel iets „waarover we de dialoog met elkaar moeten voeren”. Rutte zei te vrezen voor „een stapeling” van verantwoordelijkheden, als er zowel geld moet naar het internationale klimaatfonds van 100 miljard dollar per jaar, zoals jaren geleden al werd afgesproken, als naar schadeherstel in arme landen. Rutte wees erop dat Nederland ook al extra geld heeft gereserveerd voor dat klimaatfonds. Dat bedrag wordt in 2025 verhoogd van 1,2 miljard euro naar 1,8 miljard euro.

Daarmee zit Rutte op de lijn van andere westerse landen, die niet van plan zijn al te concrete afspraken te maken over schade. Er is besloten tot betere waarschuwingssystemen, zodat extreem weer wereldwijd minder slachtoffers maakt. Ook zal er worden gesproken over verzekeringsconstructies, waarop arme landen een beroep kunnen doen als ze door een ramp getroffen worden – tot nu toe hebben verzekeringsmaatschappijen, die dat zouden moeten gaan doen, dit soort fondsen juist voor zwakkere landen afgewezen.

Bliksembezoek

Premier Rutte bracht maandag een bliksembezoek aan de klimaattop; in de avond keert hij al weer terug naar Nederland. Tijdens zijn bezoek aan de conferentie was hij onder meer bij een bijeenkomst over voedselzekerheid en bij de opening van het Water Paviljoen op het conferentieterrein, waar Nederland aan bijdraagt met zijn kennis op het gebied van watermanagement en als mede-organisator van een grote waterconferentie in 2023.

Ook ondertekende Rutte een akkoord met Oman over de ontwikkeling van groene waterstof. „Een cruciale pijler onder de Nederlandse energietransitie”, aldus de premier, omdat groene waterstof een belangrijke energiebron kan zijn voor de chemische industrie en de staalindustrie, die beide zeer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

Vlak voor de top in Sharm-el-Sheikh kwam de Nederlandse regering een belofte na die ze een jaar geleden deed op de klimaattop in Glasgow. Het kabinet zegde toe, onder druk van de Tweede Kamer en actiegroepen, om geen overheidsgaranties meer te geven op fossiele energieprojecten in het buitenland. Vanaf 1 januari stoppen die: investeringen in olie- en gasvelden zijn uit den boze als de temperatuurstijging onder de anderhalve graad moet blijven.

Maar er zijn uitzonderingen, schreef het kabinet donderdag aan de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld als de ontwikkeling van nieuwe olie- en gasvelden van belang is voor de Europese leveringszekerheid van energie. Dat het kabinet niet helemaal de belofte van Glasgow nakomt, is volgens Rutte logisch. De Russische invasie in Oekraïne „gooit geopolitiek alles omver,” zei hij tegen de NOS. „Je kunt daarom niet 100 procent uitsluiten dat je nooit, op geen enkele manier bijdraagt aan ontwikkeling van velden als het nodig is voor onze energiezekerheid.” Volgens Rutte staat de belofte nog steeds: „We willen uiteindelijk af van die steun aan exportkredietverzekeringen.”

Toekomstige generaties

In zijn openingstoespraak wees VN-chef António Guterres op de noodzaak om zo snel mogelijk de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen door een einde te maken aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Alleen daarmee kan de wereldgemeenschap volgens hem voorkomen dat „toekomstige generaties worden veroordeeld tot een klimaatcatastrofe”. Volgens Guterres heeft de mensheid een keuze: „samenwerken of verdwijnen”.

Na hem was het woord aan Mohammed bin-Zayed, president van de Verenigde Arabische Emiraten, dat in 2023 de klimaattop zal organiseren. De Emiraten zijn lid van de OPEC, de organisatie van olie-exporterende landen en Bin-Zayed had dan ook een duidelijke boodschap voor de toehoorders. Zijn land is „een verantwoordelijke leverancier van energie en zal die rol blijven spelen zo lang de wereld olie en gas nodig heeft”.