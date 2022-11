RIVM: naar schatting 88.000 ziekenhuisopnames voorkomen door coronavaccinaties

Door coronavaccinaties zijn in ruim een jaar tijd zo’n 88.000 ziekenhuisopnames voorkomen. Dat blijkt uit een eerste schatting die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag bekendmaakte. Het RIVM analyseerde de periode tussen 2 augustus 2021 en 30 augustus 2022.

Om te berekenen hoeveel ziekenhuisopnames zijn voorkomen, gebruikte het RIVM gegevens over het daadwerkelijk aantal ziekenhuisopnames van mensen met een coronabesmetting. Die cijfers worden bijgehouden door stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). Daarnaast keek het RIVM naar de geschatte vaccin-effectiviteit per dag en naar de vaccinatiegraad voor de verschillende prikken.

Gebaseerd op die gegevens schat het RIVM dat de vaccinaties in dertien maanden 87.676 ziekenhuisopnames hebben voorkomen. Dat gaat voor het grootste deel, 78 procent, om mensen van zestig jaar en ouder. Maar ook voor jongere mensen heeft het effect gehad: in de groep 12 tot 49 jaar gaat het om 7.568 voorkomen opnames.

Meer voorkomen dan werkelijke opnames

In dezelfde dertien maanden registreerde stichting NICE in totaal 44.731 ziekenhuisopnames met Covid-19. Dat betekent dat er zonder vaccinaties een verdriedubbeling van het aantal corona-opnames zou zijn geweest. In 2020, toen de coronacrisis zijn hoogtepunt beleefde, kwamen zo’n 40.000 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis terecht. Normaal gesproken worden jaarlijks rond de 3 miljoen mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Het RIVM benadrukt dat het om een eerste en „voorzichtige” schatting gaat. Omdat het instituut de indirecte effecten van coronavaccinaties in deze analyse niet heeft meegenomen verwacht het nog een hoger aantal voorkomen ziekenhuisopnames. „Gevaccineerde mensen hebben een kleinere kans om anderen te besmetten. Daardoor zijn er minder mensen ziek geworden die anders mogelijk ook in het ziekenhuis terecht waren gekomen.”

Het voorkomen van ziekenhuisopnames had als gevolg dat er minder andere zorg uitgesteld hoefde te worden. Daarnaast had, zonder vaccinaties, het aantal ziekenhuisopnames zo hoog kunnen oplopen dat extra maatregelen nodig waren geweest, stelt het RIVM. Daarnaast hebben vaccinaties sterfgevallen voorkomen.