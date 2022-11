Onderzoekers: ‘RIVM en GGD laat met delen data corona’

Onafhankelijke onderzoekers hebben nog altijd zeer beperkt toegang tot coronagegevens op persoonsniveau. Testgegevens die verzameld zijn door de GGD en vaccinatiegegevens van het RIVM zijn bijvoorbeeld niet beschikbaar voor academici.

Onderzoekers van het Amsterdam health & technology institute (Ahti) vertellen NRC dat ze daardoor geremd worden in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Het team van Ahti koppelde coronagegevens aan sociaal-economische en demografische gegevens om inzicht te krijgen in risico’s voor kwetsbare groepen. Die inzichten komen nu te laat, 2,5 jaar na het uitbreken van de coronacrisis. „Bewijzen kan ik dat niet, maar misschien had het geholpen, in de zorg of in het beleid”, zegt Michiel Heidenrijk, directeur van Ahti.

In Denemarken zijn medische gegevens wél structureel verzameld en gekoppeld door overheidsstatistiekbureau SSI. Daardoor kon de overheid sneller reageren met versoepelingen, maatregelen en aanpassingen aan vaccinatiecampagnes.

De digitale infrastructuur om veilig medische data aan persoonsgegevens te koppelen, bestaat in Nederland ook, zegt Heidenrijk. Binnen een beveiligde omgeving van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn gegevens veilig aan elkaar te koppelen en niet direct herleidbaar naar personen. Alleen onder strikte voorwaarden krijgen onderzoekers daar toegang toe. Maar vanwege onduidelijkheid of ze daarmee de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) overtreden, maken publieke instanties in de praktijk nauwelijks gebruik van die mogelijkheid. Of het gebeurt inconsequent. Testgegevens van de GGD kwamen bijvoorbeeld eenmalig beschikbaar voor Ahti-onderzoekers, voor de periode van 1 juni tot 1 september 2021. Maar testgegevens na die datum zouden niet meer worden gedeeld, kreeg het team te horen.

Het RIVM heeft al vaccinatiegegevens geüpload naar het CBS, maar die zijn niet toegankelijk voor andere onderzoekers. De Tweede Kamer heeft in een motie van Pieter Omtzigt (1 december 2021) gevraagd die gegevens beschikbaar te maken om onderzoek naar onverklaarde oversterfte mogelijk te maken.

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, D66) schreef in september aan de Tweede Kamer dat de wil om testgegevens te delen er is, maar dat nog „moet worden uitgewerkt hoe dit binnen de huidige wetgeving ingeregeld kan worden”. Kuipers heeft landsadvocaat Pels Rijcken gevraagd welke risico’s er voor de privacy zijn en hoe die kunnen worden geminimaliseerd. De verwachting is dat de landsadvocaat nog deze maand met een advies komt.