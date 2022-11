Pleidooi: meer Realpolitik in relatie met Turkije

Ze hebben er anderhalf jaar over gedaan – veel langer dan gewoonlijk. Bij het opstellen ervan, zo zegt oud-topdiplomaat Henne Schuwer, zijn er „wilde debatten” gevoerd. Maar dinsdag verschijnt dan eindelijk het rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over Turkije, een land waar Nederland een ingewikkelde relatie mee heeft – al was het maar vanwege de toenemende schendingen van de mensenrechten onder president Erdogan.

De AIV wil niet voorbijgaan aan de deplorabele stand van de Turkse rechtsstaat, maar doet in haar advies aan de regering een hartstochtelijk betoog voor méér Realpolitik: een ingewikkelde spagaat die de AIV heeft proberen samen te vatten onder het motto ‘principeel transactionalisme’. Nederland moet vasthouden aan zijn principes, zo stelt de AIV, maar moet tegelijkertijd proberen deals te sluiten met Ankara. „We hebben heel lang naar Turkije gekeken door de bril van de mensenrechten”, zegt Henne Schuwer in een café in Den Haag. „Maar de bottom line is: dit land is zó belangrijk voor Nederland en Europa dat we het niet kunnen negeren.”

Nieuwe realisme

Het nieuwe realisme van de AIV vindt houvast in een eerder advies over de mensenrechten van afgelopen juni. Daarin constateert de AIV dat het internationale mensenrechtenstelsel steeds meer onder druk komt te staan door de opkomst van autocratische regimes (zoals van Erdogan). De normen en waarden in Moskou of Beijing verschillen inmiddels zó zeer van die van Nederland dat de traditionele dialoog over mensenrechten weinig zin heeft, zo zegt de AIV.

Beter is het om via doelgericht ‘quid pro quo’ zaken te verbeteren. U wilt af van economische sancties – dan moet u snel iets doen aan de positie van de lhbtiq+- gemeenschap in uw land.

„Het mensenrechtenrapport heeft ons de mogelijkheid geboden om ons Turkije-advies te schrijven”, zegt Schuwer. Een advies waarin niet alleen de westerse morele verontwaardiging wordt meegewogen, maar waarin ook aandacht is voor de Turkse gevoelens van miskenning. Tijdens gesprekken in Istanbul en Ankara merkte de commissie dat het ongenoegen groot is. „Turkije vangt 3,5 tot 4 miljoen Syrische vluchtelingen op”, zegt Schuwer. „Er gaan 650.000 Syrische kinderen naar Turkse scholen. Bij ons slapen ze in Ter Apel in het gras.”

In de afgelopen jaren zijn de relaties van Turkije met Nederland en het Westen in een snel tempo verzuurd. Toen de Amerikanen weigerden rakettechonologie te delen, kocht Turkije – sinds 1952 lid van de NAVO – in 2017 het Russische luchtafweersysteem S-400, waarop Washington het land uit het F-35-project gooide. In datzelfde jaar liet de Nederlandse regering de Turkse minister van Familiezaken Sayan Kaya met groot machtsvertoon aanhouden, omdat ze – ondanks een verbod van Den Haag – op verkiezingscampagne wilde bij Turken in Rotterdam. In de relatie met Turkije, zo zegt Schuwer, zijn er bepaalde problemen die steeds weer de kop opsteken: de bijna-staat-van-oorlog met Griekenland, de Koerdische kwestie, de Turkse frustraties over uitblijven van uitzicht op lidmaatschap van de EU, de Turkse beschuldigingen over Europese ‘islamofobie’.

Toch kan het Westen zich niet veroorloven Turkije van zich te vervreemden, zo stelt de AIV, want het strategische belang van het land aan de Bosporus is immens: als garantieverlener van veiligheid op de ‘zuidflank’ van de NAVO, als springplank voor vluchtelingen die Europa willen bereiken. De vluchtelingencrisis van 2015 kon alleen worden ingedamd na een omstreden deal met Erdogan. Toen de laatste Amerikanen in augustus 2021 waren vertrokken uit Afghanistan, waren het Turkse militairen die het vliegveld van Kabul open hielden voor vliegverkeer. Het was aan de inspanningen van Erdogan te danken dat Moskou dit voorjaar instemde met een akkoord waarmee de export van graan uit Oekraïense havens weer kon worden hervat. „Natuurlijk voert Erdogan een schandalig mensenrechtenbeleid”, zegt Schuwer. „Maar het kabinet vroeg ons om naar de geopolitiek te kijken. Dan zeg ik: kijk eens waar Turkije ligt op de kaart.”

Hoeveel water kan er bij de wijn? Terwijl het Westen sanctieronde na sanctieronde afkondigt tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne, drijft Turkije volop handel met Moskou en werden Russische betaalkaarten er tot voor kort gewoon geaccepteerd. Toen Finland en Zweden lieten weten toe te willen treden tot de NAVO, eiste Erdogan dat beide landen Koerdische dissidenten zouden uitleveren aan Ankara – anders zou hij een veto uitbrengen. Erdogan die de NAVO chanteert: Poetin zou het hem niet kunnen verbeteren.

Ook ten opzichte van Rusland heeft het Westen lang geprobeerd een balans te vinden tussen wortel en stok – met de grootste Europese oorlog sinds 1945 als resultaat. Rusland en en Turkije zijn ónvergelijkbare grootheden, zo zegt Schuwer gedecideerd. „Maar ik geef meteen toe: in het geval van Rusland hadden we veel harder moeten optreden.”

