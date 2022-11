Pensioenfonds Zorg en Welzijn verhoogt pensioenen volgend jaar met 6 procent

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verhoogt de pensioenen met 6 procent per 1 januari 2023. De premie die werkgevers en werknemers gezamenlijk betalen, blijft gelijk, op 25,8 procent van het brutosalaris. Dat heeft het pensioenfonds maandag bekendgemaakt. Met de stijging zegt PFZW het door de inflatie veroorzaakte koopkrachtverlies te willen compenseren.

Zorg en Welzijn-voorzitter Joanne Kellerman zegt blij te zijn de pensioenen te kunnen verhogen. Het pensioenfonds is volgens Kellerman wel voorzichtig geweest en na een „evenwichtige belangenafweging” tot de verhoging van 6 procent gekomen. Ze zegt „de kans zo klein mogelijk [te willen] houden dat we de pensioenen de komende jaren moeten verlagen. Daarom zijn we nu voorzichtig, zeker omdat de economische verwachtingen erg onzeker zijn.”

Aangepaste dekkingsgraad

Per 1 oktober van dit jaar verhoogde Zorg en Welzijn, waar zo’n drie miljoen werknemers en gepensioneerden hun pensioen hebben, de pensioenen al met 2,7 procent. Dat was naar aanleiding van de gemiste pensioenverhoging over 2021. Toen was de financiële positie van de grote pensioenfondsen daarvoor onvoldoende. Door aangepaste regelgeving kunnen de fondsen nu verhogingen doorvoeren bij een gemiddelde dekkingsgraad van hoger dan 105 procent. Die wordt berekend door de waarde van de beleggingen van een pensioenfonds te delen door alle toegezegde huidige en toekomstige pensioenen.

Op 30 september was de dekkingsgraad van Zorg en Welzijn 109,6 procent. De regels zijn aangepast, vooruitlopend op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, waarover de Tweede Kamer recentelijk debatteerde. „Om die overstap voor iedereen goed te kunnen regelen, helpt het als we wat reserves achter de hand houden”, aldus PFZW-voorzitter Kellerman.