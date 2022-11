CBS-onderzoek keek breed, maar volgens experts niet diep genoeg

Eindelijk een lichtpuntje in de voortslepende Toeslagenaffaire. Of toch niet?

Gezinnen die gedupeerd raakten door de Toeslagenaffaire hebben niet vaker te maken gehad met kinderbeschermingsmaatregelen dan vergelijkbare, niet-gedupeerde gezinnen. Dat was vorige week de conclusie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat in opdracht van de Inspectie Justitie en Veiligheid hiernaar onderzoek heeft gedaan.

Dat is niet het hele verhaal. De vraag die specifieker beantwoord had moet worden, zeggen twee jeugdbeschermingsdeskundigen, is in hoeverre de Toeslagenaffaire een directe aanleiding is geweest voor de uithuisplaatsing van kinderen.

Eerder werd uit CBS-cijfers bekend dat zeker 1.675 kinderen uit gedupeerde gezinnen zijn weggehaald bij hun families. De vraag rees of een causaal verband bestaat tussen de Toeslagenaffaire en die uithuisplaatsingen. Die vraag beantwoordt het CBS-rapport niet. Een „grof gemis”, volgens deskundigen.

Het CBS werpt tegen dat in de 4.100 geanalyseerde dossiers van gedupeerde gezinnen slechts „enkele tientallen” uithuisplaatsingen voor kwamen. Zo’n klein aantal zegt „statistisch [gezien] te weinig”. Het CBS bekeek alle kinderbeschermingsmaatregelen, zoals ondertoezichtstellingen.

Uit het onderzoek bleek dat Toeslagengezinnen en vergelijkbare niet-gedupeerde gezinnen even vaak met jeugdbescherming in aanraking komen: ongeveer 4 procent. De gezinnen zijn vergelijkbaar als wordt gekeken naar dertig kenmerken, onder andere gezinssamenstelling, sociaal-economische omstandigheden (laagste inkomensgroep, schuldenproblematiek), etniciteit en de leeftijd bij de geboorte van het eerste kind.

Steken laten vallen?

„Dit nuanceert het beeld” dat er een „oorzakelijk verband” is tussen dupering en uithuisplaatsing, schrijft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister haalt met deze redenering twee zaken door elkaar, zegt Ido Weijers, emeritus hoogleraar jeugdrechtspleging en jeugdbescherming. Er wordt volgens hem geen onderscheid gemaakt tussen minder ingrijpende maatregelen als ondertoezichtstelling en ingrijpende maatregelen als uithuisplaatsing. Weijers: „Deze verschuiving van focus op uithuisplaatsingen naar lichte bemoeienis van jeugdbescherming staat geen conclusies toe over de relatie tussen de Toeslagenaffaire en uithuisplaatsingen.” Hij hoopt dat in het aangekondigde vervolgonderzoek „echt inhoudelijk naar individuele dossiers wordt” gekeken. En dan „specifiek naar de uithuisplaatsingen”.

Lees ook dit artikel: Inspectie: ouders van uit huis geplaatste kinderen onvoldoende geïnformeerd

Heeft het CBS steken laten vallen? Niet helemaal, denkt universitair docent Joost Huijer, die is gepromoveerd op de rechtvaardiging van kinderbeschermingsmaatregelen. Het instituut ondervindt volgens hem nu de nadelige gevolgen van het feit dat „het aantal uithuisplaatsingen in de afgelopen tien tot twintig jaar niet of nauwelijks is geregistreerd”.

Inspecteur-generaal van Inspectie Justitie & Veiligheid Henk Korvinus zegt in een telefonisch gesprek dat ouders soms vrijwillig instemmen met een uithuisplaatsing. Korvinus: „We raadplegen dossiers om te kijken hoe de uithuisplaatsingen precies zijn gegaan.” De Inspectie wil bijvoorbeeld de mate van vrijwilligheid onderzoeken.

Turks of Surinaams

Korvinus zegt „ernstig geschrokken” te zijn van de conclusie dat een Turkse of Surinaamse achtergrond de kans om getroffen te worden door de Toeslagenaffaire aanzienlijk vergroot: ouders met een dergelijke achtergrond liepen negen keer zoveel kans op ‘dupering’ dan ouders zonder migratieachtergrond. Dat afkomst een rol heeft gespeeld in de Toeslagenaffaire was al bekend, en ruimschoots erkend door het kabinet, maar het werd nooit eerder „zo markant in beeld gebracht”, zegt Korvinus.

Uit het CBS-onderzoek bleek ook dat eenoudergezinnen met een lage sociaal-economische status „ruim vier keer zoveel kans op jeugdbeschermingsmaatregelen” maken als een gemiddeld gezin. Korvinus: „Wij gaan ook nader bekijken hoe dat kan.”

De minister haalt twee dingen door elkaar

Dat vervolgonderzoek, momenteel in uitvoering door de Inspectie, wordt volgens Korvinus in de eerste helft van volgend jaar afgerond. In de tussentijd roept hij „beleidsmakers en jeugdwerkers” op na te denken over „hoe voorkomen kan worden” dat kansenongelijkheid tot meer jeugdbeschermingsmaatregelen leidt.

„Dat is het waardevolle aan het CBS-rapport”, zegt universitair docent Huijer, die ook een opdracht voor politici en beleidsmakers ziet. Het op orde krijgen van „schuldhulpverlening, de geestelijke gezondheidszorg en de vrijwillige jeugdhulp” kan „enorme gevolgen hebben” voor het terugdringen van kinderbeschermingsmaatregelen.

Lees ook dit artikel: Richtlijnen in de Jeugdzorg aangepast: kunnen kinderen nu na langere tijd terug naar huis?