NCTV: stikstofprotest kan verder verharden door aansluiten complotdenkers

Het stikstofprotest kan nog verder verharden als complotdenkers en anti-overheidsextremisten zich aansluiten bij de boerendemonstraties. Daarvoor waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het meest recente en maandag gepubliceerde dreigingsbeeld, dat driemaal per jaar verschijnt. De meeste boeren lijken momenteel niet samen te werken met complotdenkers en extremisten bij het organiseren van protesten.

Verschillende groepen grijpen de demonstraties tegen het stikstofbeleid aan om zich „vanuit verschillende motieven” te verzetten tegen het kabinet, schrijft de NCTV. Zo zijn er in eerste instantie de boeren die direct door het stikstofbeleid geraakt worden. Een tweede groep vormen de mensen die niet door de plannen getroffen worden, maar die sympathiseren met de geraakte boeren.

Tot slot zijn er de anti-overheidsactivisten en -extremisten, complotdenkers – zoals de afgelopen weekend geweerde Brit David Icke – en rechts-extremisten die de stikstofprotesten gebruiken om zich tegen de overheid als geheel te verzetten, aldus de NCTV. Zo zijn er in Nederland volgens de NCTV „een paar honderd” aanhangers van rechts-terroristisch gedachtegoed. Dat zijn mensen die geweld gerechtvaardigd vinden om hun eigen doelen (een witte nationaal-socialististische etnostaat) te bereiken.

De spanning zit met name bij de laatste, radicale groep: volgens de coördinator zien deze mensen het stikstofbeleid als onderdeel van een „kwaadaardige onderdrukkende agenda”. Dat idee is onderdeel van de xenofobe omvolkingstheorie, een complottheorie waarin de heersende elite de witte Europese samenleving wil vervangen om er zelf sterker uit te komen.

Dreigingsniveau drie

De groepen opereren grotendeels los van elkaar, schrijft de NCTV. De meeste boeren lijken „vooralsnog weinig ontvankelijk” te zijn voor de anti-overheidsextremisten en samenwerking tussen de groepen vermoedt de NCTV niet. Dat boeren en extremisten in de toekomst meer gaan samenwerken, is volgens de dienst wel mogelijk. Het zou de achterban van beide groepen bijvoorbeeld vergroten.

Overigens bestempelt de NCTV een deel van het boerenprotest ook zonder samenwerking met anti-overheidsextremisten en complotdenkers als radicaal en een potentieel gevaar voor de democratische rechtsorde. Zo blokkeerden sommige boeren snelwegen, dumpten zij asbest op openbare plekken en waren zij gewelddadig tegen handhavers – allemaal strafbare feiten. Ondermijnend voor de rechtsorde is ook het bedreigen van politici. Zo werd stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) afgelopen zomer thuis bezocht door een groep boze boeren

Het dreigingsniveau in Nederland blijft, zoals al tijden, op niveau drie uit vijf: „aanzienlijk”. Dat er een terroristische aanslag in Nederland zou plaatsvinden is „voorstelbaar”. Maar concrete aanwijzingen dat zo’n aanval wordt voorbereid heeft de NCTV niet.