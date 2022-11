Ministerie van Onderwijs begint proef met bonus voor docenten die meer werken

Het ministerie van Onderwijs begint binnenkort met een proef waarin docenten die meer dagen gaan werken een financiële bonus krijgen. Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs, VVD) hoopt zo het huidige lerarentekort tegen te gaan, zo schrijft hij maandag in een brief aan de Tweede Kamer. De proef is bedoeld voor docenten in zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

De proef zal verschillende vormen van extra werk belonen. Niet alleen docenten die voltijd werken moeten een bonus krijgen, maar ook degenen die een contract van bijvoorbeeld twee naar drie of vier dagen uitbreiden. De hoogte van de bonus staat nog niet vast. Met deze testfase wil minister Wiersma „in de praktijk leren wat voor leraren werkt”.

Scholen die mee willen doen kunnen zich tot en met 30 november melden bij het ministerie. De test zal bestaan uit tien scholen: zij moeten de bonus voor docenten zelf betalen, maar worden door het ministerie ondersteund bij de uitwerking van de proef. Minister Wiersma verwacht in het voorjaar de eerste resultaten, en hoopt dat scholen deze in het volgende schooljaar zelf kunnen inzetten.

Kritiek

Met het voorstel reageert minister Wiersma op de Tweede Kamer, die in september een motie aannam om nog dit jaar met voorstellen te komen voor voltijdsbonussen voor sectoren met personeelstekorten. Het ministerie van Onderwijs is het eerste dat daar concrete actie toe neemt. Maar de meningen zijn verdeeld over de vraag of een voltijdsbonus het gewenste effect zal hebben.

Onlangs was het Sociaal en Cultureel Planbureau kritisch: met name vrouwen met oudere kinderen en een deeltijdbaan zouden er niet door verleid worden. En het College voor de Rechten van de Mens oordeelde vorig jaar dat het uitdelen van een bonus op grond van hoeveel iemand werkt, alleen met zeer goede reden mag. Als werknemers die voor de invoering van zo’n bonus al voltijds werken de beloning niet krijgen, zou dat bovendien discriminerend kunnen zijn.

