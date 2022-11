Over Marijn Kruk Marijn Kruk schrijft om de week een column over de politiek en verbeelding van de Klimaattijd. Over Marijn Kruk Marijn Kruk schrijft om de week een column over de politiek en verbeelding van de Klimaattijd. Kruk studeerde geschiedenis in Utrecht en politieke filosofie in Parijs. Hij werkte lange tijd vanuit Parijs als journalist voor onder andere Trouw en De Groene Amsterdammer. Vanaf 2015 was hij voor Trouw enige tijd correspondent in Istanbul. Hij werkt aan een boek over opkomend illiberalisme en nationalisme in Europa. Hij schreef onder andere boeken over de Franse denker De Tocqueville, over het Parijse intellectuele leven en de over de Arabische Lente. In 2020 was hij fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS).

Klimaatrouw, noemen wetenschappers het. Het gevoel van verlies en de onrust die gepaard gaan met het besef dat wat wij lang als ‘de natuur’ omschreven niet langer de vanzelfsprekende achtergrond van ons bestaan is. Gletsjers die afsmelten, landschap dat verdort, regenwouden die verdwijnen.

Het zat verpakt in de meest recente uitzending van Frontlinie, het programma van journalist Bram Vermeulen. De aflevering speelde zich af op Groenland, waar de gevolgen van klimaatverandering overal zichtbaar zijn. De sneeuwmassa trekt zich terug, en daarmee verdwijnt het betoverende landschap van ijsbergen in duizend tinten blauw. Tegelijk biedt dat ook kansen, want kostbare mineralen en metalen die eerst onbereikbaar waren kunnen nu ineens wel worden gedolven.

Een wrede ironie: het gaat hier om de zeldzame aardelementen die we nodig hebben voor de bouw van zonnepanelen en windturbines. We moeten de aarde eerst verwoesten alvorens we haar kunnen redden.

Ook het toerisme op Groenland groeide afgelopen jaren spectaculair. Frontlinie toonde beelden van volgepakte bootjes die behendig tussen de van de smeltende gletsjer wegdrijvende ijsschotsen manoeuvreerden. De Amerikaanse schrijver Jonathan Franzen ging eens mee op zo’n cruise, in zijn geval naar Antarctica. In weekblad The New Yorker deed hij er verslag van. Hij beschreef bergen die in sneeuw begraven (de cursivering is van Franzen) waren, water dat zo zwart oogde dat het leek alsof het uit het heelal afkomstig was, het diepe blauw van de voorbijdrijvende ijspaleizen. De landschappen waren zó mooi dat Franzen het niet kon bevatten. Maar het was niet het sublieme dat hij ervoer, die geweldige combinatie van schoonheid en angst. Zo vanaf het schip, met een espresso in de hand, was het eerder een combinatie van schoonheid en absurditeit.

Ook was er een zweem van melancholie, vervat in de notie dat hij het ijs ging zien „voordat het zou smelten”. Dat idee werkte bevreemdend op Franzen: want waarom zou hij dan niet gewoon wachten totdat de Zuidpool zichzelf van het lijstje exclusieve reisbestemmingen schrapte?

Zelf zie ik dat anders. Het gegeven dat het ijs er spoedig niet meer zal zijn, voorziet zo’n cruise juist van een extra dramatische lading. De weemoed van de vergankelijkheid der dingen. Ik zou het poolijs willen zien voordat het is gesmolten. Net als ik het tropisch regenwoud wil zien voordat het is gekapt, weerzien moet ik zeggen, want als kind was ik er al eens.

Mijn vader, Marius Jacobs, maakte als botanicus lange expedities door de binnenlanden van Indonesië. Het regenwoud zag hij als de kroon op de schepping, als een hoog gedifferentieerd superorganisme, vol bijzondere wezens. Het best was het volgens hem te vergelijken met een historische stad. „Beide vormen het resultaat van lange ontwikkelingen, waarin constant verder wordt gearbeid, al is het in verschillend tempo: tienduizend jaar voor de stad komt overeen met honderd miljoen jaar voor het bos.” Iets om zuinig op te zijn.

Begin jaren tachtig nam hij ons mee naar een plukje regenwoud op Java, een onvergetelijke ervaring. Ik herinner me de bontgekleurde neushoornvogels die vechtend uit de boom vielen, de optrekkende waterdamp, en het oneindige aantal tinten groen. Ook toen werd er al op grote schaal gekapt. Niet lang erna kreeg mijn vader een fatale hartaanval tijdens een vergadering van het Wereld Natuurfonds die hij notuleerde.

Wat je noemt een dramatische lading.

Ik ga zeker nog eens terug, maar ben ook beducht voor wat ik er aantref. Klimaatrouw lijkt ook hier onontkoombaar. Daar kun je twee kanten mee op. Passief blijven hangen in het verleden, bij hoe mooi het was. Of actief streven naar behoud van wat er nog over is.

