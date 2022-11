John de Mols bleke format ‘Liedje op het eerste gezicht’ is een blind date in de karaokebar

Natuurlijk lijkt Liedje op het eerste gezicht op The Voice – de show die in januari wegens #MeToo-schandalen van de tv werd gehaald. Het nieuwe SBS-programma is ook een talentenjacht bedacht door John de Mol. Kandidaten coveren ook hier een bekende hit, er is een ‘blind’ gedeelte, waarin voor de beoordelaar alleen de stem te horen is. En achter de schermen zie je de familie en vrienden meeleven, met Wendy van Dijk als gastvrouw.

Maar er zijn verschillen. Liedje op het eerst gezicht is een mengsel van een talentenshow en een datingshow: de kandidaten ontmoeten elkaar op het podium, zingen een duet, en bepalen op basis daarvan of ze met elkaar door willen. Een blind date in de karaokebar. Alle mannelijke kandidaten waren op de blonde, uitbundige Kim. Zij koos voor Nick, een stoere man met een kaak.

Een ander verschil: The Voice is een internationale hit. Liedje op het eerste gezicht is een flop. De eerste aflevering haalde zaterdagavond slechts 467.000 kijkers. Het programma doet sterk denken aan een eerdere SBS-flop, Flirty Dancing uit 2019. Ook met Wendy van Dijk. Alleen was het toen niet met zingen, maar met dansen.

De show is een wat bleek programma, met weinig levendigheid. Niet gênant genoeg voor een datingshow, niet spannend genoeg voor een talentenjacht. En de show geeft te weinig mogelijkheid om met de kandidaten mee te leven. Datingshow en talentenjacht blijken geen goede match. De enige die door het strakke format heen breekt, is presentatrice Edsilia Rombley: geestig, speels, een verademing.

Alom geliefd

Na de show volgde het eerste deel van de documentairereeks Spiegelbeeld – het leven van Willeke Alberti. De zangeres van ‘Telkens weer’ staat al 66 jaar op het podium. Doordat ze haar levensliederen zo geloofwaardig zingt, en zo’n innemende, hartelijke uitstraling heeft, is ze alom geliefd.

In het eerste deel kwamen veel vrienden, collega’s en familieleden aan het woord die allen zeiden dat Alberti geweldig is. Veel dieper ging het helaas niet, waardoor we verrassend weinig over de zangeres te weten kwamen. Zo bleef het een hagiografie met te weinig verhaal, en veel te weinig archiefbeelden. Paul de Leeuw gaf een rake schets van Alberti’s vermogen om liederen doorleefd te brengen: „Ze maakt van alles een dráma. Als zij zingt: ‘Ik heb geen brood in huis’ denk je: dit komt nooit meer goed.”

Jeroen Pauw besloot zondag op NPO1 zijn sterke discussiereeks Nederland is vol. Na in eerdere afleveringen diverse aspecten van economisch groei te hebben behandeld, met voor- en nadelen, was dit zesde deel gewijd aan een overkoepelend nadeel: de klimaatcrisis. In het bijzonder de vraag: wie moet het voortouw nemen in het oplossen, de politiek of de burgers? De meeste aanwezigen vonden dat de burgers best veel kunnen doen, door minder te kopen, minder vlees te eten, en minder te rijden en te vliegen. Maar hoe beweeg je ze daartoe? Twee voorbeelden van massale, rigoureuze gedragsverandering kwamen langs: de coronacrisis, en het dalende gasverbruik door de hoge energieprijzen. Was dat de politiek of de burger?

Opvallend was de eensgezindheid als het ging om de premisse: dat er een acute klimaatcrisis is en dat snel handelen geboden is. Vreemde eend in de bijt was voormalig VVD-politicus Klaas Dijkhoff. In 2019 als fractieleider noemde hij D66-politicus Rob Jetten een „klimaatdrammer” en torpedeerde hij het toenmalige klimaatakkoord. Toen meende hij dat we nog wel een jaar of dertig hadden om het klimaat te fixen. Rustig aan. Dat zelfs Dijkhoff blijkbaar van gedachten is veranderd, kunnen we zien als vooruitgang. Maar ja, hij is helaas geen politicus meer, hij is bezorgde burger.