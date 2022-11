Een groeiend aantal industriële bedrijven dreigt met vertrek uit Europa door een combinatie van strengere regelgeving en hoge energieprijzen. Vooralsnog lijken politici niet bereid om in te grijpen. Door nadelige effecten van hun consumptie buiten hun gezichtsveld te plaatsen, misbruiken welvarende landen hun bevoorrechte positie. Dat is hypocriet en staat haaks op klimaatrechtvaardigheid. Welvarende landen moeten juist verantwoordelijkheid nemen voor hun historische uitstoot door zware industrie te behouden en versneld te verduurzamen.

Christopher Christiaanse is strategisch adviseur en docent in de energietransitie.

Vorige week waarschuwde vakbond FNV dat een aanscherping in de handhaving van milieuwetgeving zal leiden tot de sluiting van Tata Steel in IJmuiden. Een dag later kondigde de Duitse chemiereus BASF aan dat het zijn aanwezigheid in Europa permanent zou inkrimpen, mede door strengere regelgeving. In de gehele Nederlandse energie-intensieve industrie dreigen afgeschaalde productie en ontslagrondes. Dat zal leiden tot een vermindering van uitstoot, maar het klimaat schiet er weinig mee op.

Sinds het begin van de industriële revolutie heeft de mensheid door verbranding van fossiele brandstoffen ruim 1.700 miljard ton CO 2 uitgestoten. Daardoor nam de CO 2 -concentratie in de atmosfeer met ruim de helft toe. Door de vroege industrialisering is Europa verantwoordelijk voor ruim 30 procent van deze totale uitstoot.

Schonere productie

De roep om uitstoot en vervuiling tegen te gaan werd afgelopen decennia steeds luider, wat leidde tot strengere Europese en nationale wetgeving. Maar waar regels voor lokale productie strenger werden, stellen we nog altijd weinig eisen aan de import van diezelfde producten. En dat is een groot probleem.

Schonere productieprocessen zijn vrijwel altijd duurder dan meer vervuilende alternatieven. Verduurzaming loont daarom alleen als de meerkosten kunnen worden doorberekend. Maar zolang we geen eisen stellen aan import kunnen dezelfde producten goedkoper geïmporteerd worden uit landen met minder strenge regelgeving. Dat leidt ertoe dat alleen productielijnen die gemakkelijk kunnen verduurzamen in Europa blijven, de rest verhuist naar landen met minder strenge regelgeving. Daarmee zorgt onze gelijkblijvende consumptie voor meer vervuiling in minder ontwikkelde werelddelen en komt er weinig terecht van verduurzaming.

Een actueel voorbeeld is Tata Steel IJmuiden: de oude productiefaciliteiten hebben zwaarwegende effecten op de volksgezondheid en de roep om sluiting wordt steeds luider. Maar staal blijft in de toekomst hard nodig; het zit in vrijwel al onze infrastructuur. Sluiting zal leiden tot meer import, waardoor de netto-vervuiling zelfs dreigt toe te nemen: China en India zijn de grootste staalproducenten ter wereld, met een bedenkelijke reputatie op het gebied van klimaat- en milieumaatregelen.

Door zware industrieën te sluiten misbruiken welvarende landen hun bevoorrechte positie om de nadelige effecten van hun consumptie buiten hun gezichtsveld te verplaatsen. Netto is er namelijk geen klimaatimpact en de vervuiling verschuift simpelweg naar een gebied met minder rechten voor omwonenden. En vervolgens drukken diezelfde welvarende landen opkomende economieën op het hart dat ze toch echt ambitieuzere klimaatdoelen moeten stellen.

Dat is hypocriet en staat haaks op klimaatrechtvaardigheid. Welvarende landen moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun historische uitstoot en zware industrie juist behouden en verduurzamen. Strengere milieueisen en protest van omwonenden moeten daarbij dienen als drukmiddel voor versnelde verduurzaming.

Industriepolitiek

In het geval van Tata Steel moet Nederland ervoor zorgen dat staalproductie zo snel mogelijk losgekoppeld wordt van uitstoot en vervuiling. Dat is een complex, langjarig en duur proces dat veel toewijding en onderlinge afspraken vraagt. Maar met al zijn kapitaal, kennis en infrastructuur is Nederland een van de weinige landen waar dit op korte termijn mogelijk is. En de opgedane kennis kan als blauwdruk dienen voor de wereldwijde verduurzaming van de zware industrie.

Dat vereist een overheid met een sterke lange-termijn visie voor groene industriepolitiek: een combinatie van harde eisen om vervuiling en overlast te verminderen, maar de industrie tegelijkertijd ook actief te betrekken en consequent te steunen bij niet-rendabele energietransitieprojecten. Dat zorgt voor meer kennis en werkgelegenheid en biedt een kans om wereldwijde verduurzaming te versnellen.